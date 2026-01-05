Elképesztő negyedik negyedes végjáték után a Steelers a Ravenst megverve bejutott a rájátszásba – videó

Az alapszakasz utolsó mérkőzésének óriási tétje volt, a győztes bejut a rájátszásba, és csoportgyőztesként hazai pályán fogadja a Houstont, míg a vesztesnek véget ért az idény. A vendég Baltimore rögtön ehhez mérten már az első támadósorozatából touchdownt szerzett, Lamar Jackson 38 yardos passzát követően Devontez Walker jutott be a célterületre. Ezt követően a védelmek domináltak, a második negyedben mindkét csapat egy mezőnygólt ért el, 10–3-as vendég vezetésnél jött a nagyszünet.

A fordulás után magára talált a Steelers támadósora, egy 67 yardos drive végén Connor Heyward futott be a célterületre. Aztán rögtön labdát szerzett a hazaiak védelme, a rövid pályát pedig egy mezőnygóllal használta ki a Pittsburgh, ezzel átvéve a vezetést. Lamar Jackson ugyan az első támadósorozatban passzolt egy hosszú touchdownt, érezhetően nem száz százalékos állapotban játszott, ez pedig rányomta a bélyegét a Ravens támadósorára. Az utolsó negyedben ebből viszont semmi se látszott, mindkét csapat óriási játékokat bemutatva szerezte a TD-ket. Előbb Lamar Jackson Zay Flowersnek osztott ki egy 50 yardos passzt, aztán Rodgers találta meg Pat Freiermutht egy 31 yardos átadással, hogy nem sokkal utána Kenneth Gainwell fusson be a célterületre (20–17).

Lamar Jackson azonban újabb hatalmas játékot bemutatva egy 64 yardos TD-passzal találta meg Zay Flowerst. Nem sokáig örülhetett a Ravens, kevesebb mint másfél perccel később Aaron Rodgers 26 yardos passzát Calvin Austin kapta el, viszont a rutinos Chris Boswell – az idényben először – kihagyta az extra pontot, 26–24-es állásnál támadhatott a győzelemért a Baltimore. A vendégek el is jutottak a Steelers térfelének közepéig, az idei hatodik körös újonc, Tyler Loop – aki idén még nem hibázott 50 yardnál rövidebb mezőnygólt – kihagyta 44-ről az utolsó másodpercben. A Steelers 26–24-re felülmúlta a Ravenst, ezzel megnyerte az AFC Északi csoportját, jövőhéten hazai pályán fogadja a Houstont.

Aaron Rodgers idénycsúcsot jelentő 294 yardot és egy touchdownt passzolt, Jaylen Warren 66 futott yarddal, míg Kenneth Gainvwell 64 elkapott yarddal zárt. A vendégeknél Lamar Jackson 11 pontos passzból hozott össze 238 yardot, három TD-t és egy interceptiont. Zay Flowers négy elkapásból 138 yarddal és két hatpontossal segítette csapatát, míg Derrick Henry 20 labdacipelésből 126 yardig jutott.

NFL

18. FORDULÓ

Hétfő

Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens 26–24 (0–7, 3–3, 10–0, 13–14)

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–New Orleans Saints 19–17 (7–0, 3–7, 3–3, 6–7)

Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 18–20 (6–7, 6–7, 0–3, 6–3)

Minnesota Vikings–Green Bay Packers 16–3 (3–0, 10–0, 0–0, 0–3)

New York Giants–Dallas Cowboys 34–17 (6–10, 10–0, 8–0, 10–7)

Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans 41–7 (7–7, 24–0, 3–0, 7–0)

Houston Texans–Indianapolis Colts 38–30 (6–10, 17–7, 3–10, 12–3)

Vasárnapi késő este

Buffalo Bills–New York Jets 35–8 (7–0, 14–0, 8–0, 6–8)

Chicago Bears–Detroit Lions 16–19 (0–3, 0–10, 0–3, 16–3)

Denver Broncos–Los Angeles Chargers 19–3 (10–0, 0–3, 3–0, 6–0

Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 14–12 (0–3, 6–0, 0–3, 8–6)

Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 37–20 (3–3, 13–3, 7–14, 14–0)

New England Patriots–Miami Dolphins 38–10 (14–0, 3–10, 14–0, 7–0)

Philadelphia Eagles–Washington Commanders 17–24 (0–0, 7–10, 10–0, 0–14)

Szombaton játszották

Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers 16–14 (10–0, 3–7, 0–0, 3–7)

San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 3–13 (0–7, 3–3, 0–0, 0–3)

AFC. Főcsoportgyőztes: Denver Broncos (14–3)

Wild card kör: New England Patriots (14–3)–Los Angeles Chargers (11–6), Jacksonville Jaguars (13–4)–Buffalo Bills (12–5), Pittsburgh Steelers (10–7)–Houston Texans (12–5)

NFC. Főcsoportgyőztes: Seattle Seahawks (14–3)

Wild card kör: Chicago Bears (11–6)–Green Bay Packers (9–7–1), Philadelphia Eagles (11–6)–San Francisco 49ers (12–5), Carolina Panthers (8–9)–Los Angeles Rams (12–5)