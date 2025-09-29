A Chiefs kiütötte a Ravenst, döntetlent játszott a Packers Dallasban – videó

KANSAS CITY CHIEFS–BALTIMORE RAVENS

Lamar Jackson és a Baltimore eddig remekül játszott, mégis negatív mérleggel állt a Ravens, ellenben a Chiefs nyögvenyelős játékának köszönhette 1–2-es mérlegét. A hazaiakhoz visszatért Xavier Worthy, aki óriási lendületet adott a Kansas City támadósorának, amely a második negyedtől kezdve lehengerlően játszott. Ezzel szemben a Baltimore az első és az utolsó drive-jából szerzett TD-t, a kettő között csak két mezőnygólra futotta, ráadásul a kétszeres MVP Lamar Jackson is megsérült. Patrick Mahomes 270 yardot és négy TD-t passzolt, a négy hatpontost négy különböző játékos kapta el. Worthynek nem volt TD-je, de összeszedett 83 elkapott és 38 futott yardot. Lamar Jackson egy TD-t és egy interceptiont dobott, 147 passzolt yardjára 48 futott jutott. Derrick Henrynek nem volt nagy napja, nyolc labdacipelésből 42 yardot szerzett, ellenben Justice Hill több mint száz scrimmage yardig és két hatpontosig jutott. A Chiefs 2–2-re javította mérlegét, míg a Baltimore 1–3-as mérleggel áll. A 14 csapatos rájátszás időszaka óta csak öt csapat jutott PO-ba, amelyik 1–3-as mutatóval indított.

LOS ANGELES RAMS–INDIANAPOLIS COLTS

Szoros, izgalmas mérkőzést játszott a Colts Los Angelesben. Az első negyedes mezőnygólok után a második negyedben már jöttek a TD-k: hazai részről Davante Adams, míg az Indianapolisnál Tyler Warren szerzett hatpontost. Kilenc perccel a meccs vége előtt 20–13-ra vezetett a Colts, de előbb egy öt és fél perces, 83 yardos drive végén szerzett TD-t a Rams, majd egy játékból Tutu Atwell 88 yardos TD-elkapása révén a vezetést is megszerezte a hajrára. A Colts még visszatámadhatott, de Daniel Jones eladta a labdát, így mindkét csapat 3–1-es mérleggel áll. Matthew Stafford 375 yardot passzolt három TD mellett, Puka Nacua ismét elképesztő volt, 13 elkapása és 170 yardja volt egy hatpontos mellett. Daniel Jones 262 yardot termelt egy TD és két interception kíséretében. Jonathan Taylor 76 futott yardot tett a közösbe, míg Adonai Mitchell három elkapásból 96 yardot hozott.

SAN FRANCISCO 49ERS–JACKSONVILLE JAGUARS

A négy labdaeladás a San Francisco hibátlan mérlegébe került. A Jaguars a második negyedben két TD-vel elhúzott, sőt a harmadik negyed végén Parker Washington punt return TD-jével 26–14-re ellépett a Jaguars. A 49ers mehetett a győzelemért, de nem működött hibátlanul a hazaiak támadógépezete, előbb egy sikertelen negyedik, majd egy fumble megpecsételte a San Fransico sorsát. A sérülésből visszatérő Brock Purdy nem volt éles, 309 yardot passzolt 2-2 TD és interception kíséretében, Christian McCaffrey 49 futott yarddal és 92 elkapott yarddal és egy elkapott hatpontossal zárt. A Jaguarsnál Trevor Lawrence egy TD-t passzolt, egyik elkapója sem ment 50 yard fölé, ellenben Travis Etienne Jr. 124 yardot tett meg a földön egy touchdown kíséretében.

LAS VEGAS RAIDERS–CHICAGO BEARS

A mérkőzés nagy részében a Raiders vezetett, de a negyedik negyedben D'Andre Swift futott TD-jével a Bears átvette a vezetést, a következő drive-ban pedig Josh Blackwell blokkolt egy mezőnygólkísérletet, így sorozatban másodszor nyert a Bears. Caleb Williams játéka ezúttal nem volt olyan lenyűgöző, mint előző héten a Dallas ellen. 212 yardot passzolt 1-1 TD és eladott labda mellett, a kedvenc elkapója a négy elkapásból 69 yardot és TD-t termelő Rome Odunze volt. Geno Smith is gyenge teljesítményt nyújtott, 2 passzolt hatpontosára három eladott labda is jutott, Brock Bowers sem tudott 50 yard fölé jutni. A hazaiak legjobbja egyértelműen Ashton Jeanty volt, aki a földön 21 labdacipelésből 138 yardot és egy touchdownt ért el, míg a levegőben két elkapásból két elkapott TD-t szerzett.

DALLAS COWBOYS–GREEN BAY PACKERS

Az idei idény eddigi legtöbb pontot hozó mérkőzése, és az NFL történetének második legtöbb pontot hozó döntetlenjét hozta össze a két csapat. A második negyed elején már második TD-jét szerezte a Packers, míg a Dallas csak egy védelmi kétpontossal tudott pontokat szerezni. Ezt követően viszont Dak Prescotték is beindultak, az irányító előbb befutott a célterületre, majd a Jordan Love fumble-je utáni rövid pályát George Pickens használt ki. A második félidőt egy punttal nyitották a hazaiak azt követően viszont a hosszabbítást is beleértve a két csapat mind a kilenc drive-ja pontszerzéssel ért véget. A Green Bay előbb a rendes játékidő utolsó másodpercében egy mezőnygóllal hosszabbításra, majd ott az utolsó másodpercben döntetlenre mentette a meccset, így igazi klasszikust teremtve.

Dak Prescott 319 yardot és három TD-t szerzett a levegőben, míg egyet futott. Kedvenc célpontja a klasszis teljesítményt nyújtó George Pickens volt, aki nyolc elkapásból 134 yardot és két hatpontost szerzett, a futójátékért pedig Javone Williams felelt (85 yard, 1 TD). A vendégeknél Jordan Love is 300 yard fölé és 3 passzolt hatpontosig jutott, mindhármat Romeu Doubs (hat elkapás, 58 yard) kapta el, de ki kell emelni a négy elkapásból 71 yardot, míg 22 futásból 86 yardot és két hatpontost szerző Josh Jacobsot is. A Packers egyetlen sackjét az idény előtt a Dallastól érkező Micah Parsons szerezte a hosszabbításban. A Dallas 1969, míg a Packers 2018 óta nem játszott döntetlent. A Green Bay két tavalyi rájátszáscsapatot vert meg meggyőző teljesítménnyel az első két fordulóban, azt követően viszont két hozható meccsen nem sikerült a győzelem, így jókor jön a pihenőhét Matt LaFleur csapatának.

NFL ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ, VASÁRNAP KÉSŐ ESTE

Los Angeles Rams–Indianapolis Colts 27–20 (3–3, 10–7, 0–0, 14–10)

San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars 21–26 (3–0, 3–17, 8–9, 7–0)

Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens 37–20 (3–7, 17–3, 10–3, 7–7)

Las Vegas Raiders–Chicago Bears 24–25 (7–3, 7–6, 7–7, 3–9)

Dallas Cowboys–Green Bay Packers 40–40 (0–7, 16–6, 7–7, 14–17, 3–0) – hosszabbítás után

Vasárnap kora este

Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings 24–21 (7–3, 7–3, 7–0, 3–15)

Atlanta Falcons–Washington Commanders 34–27 (10–0, 7–10, 14–6, 3–11)

Buffalo Bills–New Orleans Saints 31–19 (14–7, 0–3, 7–6, 10–3)

Detroit Lions–Cleveland Browns 34–10 (7–7, 13–0, 0–3, 14–0)

New England Patriots–Carolina Panthers 42–13 (7–6, 21–0, 7–0, 7–7)

New York Giants–Los Angeles Chargers 21–18 (7–0, 6–10, 8–8, 0–0)

Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles 25–31 (3–14, 3–10, 14–7, 5–0)

Houston Texans–Tennessee Titans 26–0 (3–0, 3–0, 0–0, 20–0)

KEDD

1.15: Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)

2.15: Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 20–23 (3–7, 0–7, 3–3, 14–6)