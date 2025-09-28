Továbbra is veretlen a címvédő Eagles; a Chargers legyőzésével mutatkozott be Jaxson Dart

NEW YORK GIANTS–LOS ANGELES CHARGERS

Russell Wilson helyett az első körös újonc Jaxson Dart kezdett a Giantsben az első három fordulóban veretlen Chargers ellen. Dart rögtön az első drive végén TD-t futott, később Theo Johnson révén az első passzolt TD-jét is megszerezte az NFL-ben. Az első New York-i támadássorozatot követően már nem volt döntetlen az állás, a Los Angeles hiába futott az eredmény után, Justin Herbert kétszer is eladta a labdát, ez pedig megpecsélte a Chargers sorsát. A vendégeknél Omarion Hampton 12 futásból 128 yardot és 1 TD-t szerzett, míg a levegőben öt elkapásból 37 yardot szerzett. Mellette Quentin Johnston teljesítményét lehet a pozitívumok között emlegetni, az elkapó nyolc elkapásból 98 yardot és egy hatpontos szerzett. Jayson Dart első NFL-mérkőzésén húsz passzkísérletéből 12 volt pontos mindössze 111 yardért, míg a földön 54 yardot tett meg. Cam Skattebo 79 yardot futott, míg Darius Slayton 44 elkapott yarddal zárt. A győzelem mellett rossz hír a hazaiaknak, hogy Malik Nabers elkapó súlyos sérülést szenvedett, előzetes híresztelések szerint ACL-sérülés miatt az idényben már nem lép pályára.

HOUSTON TEXANS–TENNESSEE TITANS

Az előző idényben az AFC Déli csoportját megnyerő Houston a negyedik fordulóban már megszerezte első győzelmét. A Texans három negyeden át nem tudott TD-t szerezni, a záró játékrészében C. J. Stroud előbb a negyedik körös újonc Woody Marksnak, majd a második körös újonc Jayden Higginsnek is kiosztott egy TD-passzt, előbbi futva is szerzett egy hatpontost. Ezzel szemben az 1/1-es Cam Ward 26 passzából csak tíz volt pontos, egyszer el is adta a labdát, a Titans nem tett fel pontokat a táblára.

NEW ENGLAND PATRIOTS–CAROLINA PANTHERS

Kiütéses sikert aratott a New England Patriots is. A Carolina az első drive-jából TD-t ért el, utána viszont több mint negyven percen át nem szerzett pontot. Ugyan az utolsó, 91 yardos támadássorozat is hatpontossal ért véget, ez kevés volt. A Patriots még az első negyedben Marcus Jones punt utáni visszahordás során szerzett TD-t, majd beindult a támadójáték is. Drake Maye 17 átadásából 14 pontos volt 203 yardért és 2 TD-ért, valamint egyszer futva is bejutott a célterületre. Futott hatpontost ért el TreVeyon Henderson és Antonio Gibson is, míg Mack Hollins és Hunter Henry elkapott TD-t jegyzett. Maye kedenc elkapója Stefon Diggs volt, aki hat elkapásból 101 yardot termelt. A Panthers első TD-jét Bryce Young, a másodikat már Andy Dalton passzolta.

NFL ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ, VASÁRNAP KORA ESTE

Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings 24–21 (7–3, 7–3, 7–0, 3–15)

Atlanta Falcons–Washington Commanders 34–27 (10–0, 7–10, 14–6, 3–11)

Buffalo Bills–New Orleans Saints 31–19 (14–7, 0–3, 7–6, 10–3)

Detroit Lions–Cleveland Browns 34–10 (7–7, 13–0, 0–3, 14–0)

New England Patriots–Carolina Panthers 42–13 (7–6, 21–0, 7–0, 7–7)

New York Giants–Los Angeles Chargers 21–18 (7–0, 6–10, 8–8, 0–0)

Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles 25–31 (3–14, 3–10, 14–7, 5–0)

Houston Texans–Tennessee Titans 26–0 (3–0, 3–0, 0–0, 20–0)

VASÁRNAP KÉSŐ ESTE

22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts

22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars

22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears

HÉTFŐ

2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

KEDD

1.15: Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)

2.15: Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 20–23 (3–7, 0–7, 3–3, 14–6)