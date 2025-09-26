Utolsó másodperces mezőnygóllal nyert Arizonában a Seattle – videó

Az NFC Nyugat két 2–1-es mérlegű csapata mérkőzött meg a csütörtök esti rangadón. Sokáig úgy tűnt, a Seahawks simán nyer. A negyedik negyed közepén egy mezőnygóllal 20–6-os előnyre tettek szert a vendégek. Az Arizonának addig 40 yardos volt a leghosszabb drive-ja, annak a végén Kyler Murray eladta a labdát. Az utolsó 7 perc alatt a Cardinals azonban majdnem annyi yardot szerzett, mint az azt megelőző három és fél negyed alatt. Murray két TD-passzt is kiosztott, így 28 másodperccel a mérkőzés vége előtt 20–20-as döntetlent mutatott az eredményjelző. A Seattle támadósora megrázta magát, és Sam Darnold és Jaxon Smith-Njigba vezérletével eljutott mezőnygól távolságig, Jason Myers pedig bevágta 53 yardról, ezzel a Seahawks megnyerte a mérkőzést.

Sam Darnold 242 passzolt yarddal és egy passzolt TD-vel zárt, ezt AJ Barner kapta el, míg kedvenc célpontja a 79 yardot termelő JSN volt. A futójátékért ezúttal is Kenneth Walker III felelt, 19 labdacipelésből 81 yardot hozott, Zach Charbonnet pedig egy futott hatpontossal jelentkezett. Kyler Murraynek igen hullámzó mérkőzése volt, két eladott labdára két TD és kereken 200 yard jutott, míg a földön öt próbálkozásból 41 yardot termelt, ezzel ő volt a Cardinals legjobb futója. Marvin Harrison Jr. hat elkapásból 66 yardot hozott egy TD kíséretében.

NFL ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

PÉNTEK

Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 20–23 (3–7, 0–7, 3–3, 14–6)

VASÁRNAP

15.30: Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings, Dublin (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–New Orleans Saints

19.00: Detroit Lions–Cleveland Browns

19.00: New England Patriots–Carolina Panthers

19.00: New York Giants–Los Angeles Chargers

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles

19.00: Houston Texans–Tennessee Titans

22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts

22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars

22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears

HÉTFŐ

2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

KEDD

1.15: Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)

2.15: Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)