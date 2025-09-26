Nemzeti Sportrádió

Utolsó másodperces mezőnygóllal nyert Arizonában a Seattle – videó

B. A. P.
2025.09.26. 09:58
Jason Myers joggal örülhet, 52 yardos mezőnygóljával nyert a Seattle (Fotó: Getty Images)
NFL Arizona Cardinals NFL-alapszakasz Seattle Seahawks
Az NFL alapszakaszának negyedik fordulójának magyar idő szerint péntek hajnali mérkőzésén a Seattle Seahawks 23–20-ra nyert az Arizona Cardinals otthonbáan.

Az NFC Nyugat két 2–1-es mérlegű csapata mérkőzött meg a csütörtök esti rangadón. Sokáig úgy tűnt, a Seahawks simán nyer. A negyedik negyed közepén egy mezőnygóllal 20–6-os előnyre tettek szert a vendégek. Az Arizonának addig 40 yardos volt a leghosszabb drive-ja, annak a végén Kyler Murray eladta a labdát. Az utolsó 7 perc alatt a Cardinals azonban majdnem annyi yardot szerzett, mint az azt megelőző három és fél negyed alatt. Murray két TD-passzt is kiosztott, így 28 másodperccel a mérkőzés vége előtt 20–20-as döntetlent mutatott az eredményjelző. A Seattle támadósora megrázta magát, és Sam Darnold és Jaxon Smith-Njigba vezérletével eljutott mezőnygól távolságig, Jason Myers pedig bevágta 53 yardról, ezzel a Seahawks megnyerte a mérkőzést.

Sam Darnold 242 passzolt yarddal és egy passzolt TD-vel zárt, ezt AJ Barner kapta el, míg kedvenc célpontja a 79 yardot termelő JSN volt. A futójátékért ezúttal is Kenneth Walker III felelt, 19 labdacipelésből 81 yardot hozott, Zach Charbonnet pedig egy futott hatpontossal jelentkezett. Kyler Murraynek igen hullámzó mérkőzése volt, két eladott labdára két TD és kereken 200 yard jutott, míg a földön öt próbálkozásból 41 yardot termelt, ezzel ő volt a Cardinals legjobb futója. Marvin Harrison Jr. hat elkapásból 66 yardot hozott egy TD kíséretében.

NFL ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
PÉNTEK
Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 20–23 (3–7, 0–7, 3–3, 14–6)
VASÁRNAP
15.30: Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings, Dublin (Tv: Arena4)
19.00: Atlanta Falcons–Washington Commanders (Tv: Arena4)
19.00: Buffalo Bills–New Orleans Saints
19.00: Detroit Lions–Cleveland Browns
19.00: New England Patriots–Carolina Panthers
19.00: New York Giants–Los Angeles Chargers
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles
19.00: Houston Texans–Tennessee Titans
22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts
22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars
22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears
HÉTFŐ
2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
KEDD
1.15: Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)
2.15: Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

 

