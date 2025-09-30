NFL: először nyert a Miami, de megsérült a legjobb elkapója

Bár Denverben a Cincinnati szerezte a mérkőzés első pontjait, többször nem volt eredményes a Joe Burrow-t továbbra is nélkülöző Bengals. A legutóbbi két héten minimális különbséggel veszítő Broncos ezúttal nem hagyta a végjátékra a döntést, Bo Nix előbb futva, majd passzolva ért el touchdownt, utóbbiból kettőt is. Végül 28 pontig jutott a Broncos, amely könnyedén átgázolt a Jake Browning irányításával ezúttal is kilátástalanul játszó ellenfelén.

Miamiban az AFC Keleti csoportjának két nyeretlen csapata találkozott. A szokatlan, fekete mezben játszó Dolphinsban ezen a mérkőzésen mutatkozott be Darren Waller tight end, aki már visszavonult, majd visszatért, és 631 nap elteltével képett pályára ismét. Méghozzá kiváló teljesítménnyel, ugyanis Tua Tagovailoa két TD-passzt is adott neki, ezzel 17–3-ra elhúzott a Miami. A Jets Justin Fields 43 yardos futott TD-jével kozmetikázott az eredményen, de fordítani nem tudott.

A Dolphins azonban nem tudta felhőtlenül ünnepelni Waller debütálását, ugyanis súlyos térdsérülést szenvedett Tyreek Hill elkapó, aki emiatt az éjszakát kórházban is töltötte, és félő, hogy ez az idénye végét jelenti.

NFL ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

HÉTFŐ ESTI MÉRKŐZÉSEK

Miami Dolphins–New York Jets 27–21 (3–0, 7–3, 14–7, 3–11)

Denver Broncos–Cincinnati Bengals 28–3 (7–3, 14–0, 0–0, 7–0)

VASÁRNAP

Los Angeles Rams–Indianapolis Colts 27–20 (3–3, 10–7, 0–0, 14–10)

San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars 21–26 (3–0, 3–17, 8–9, 7–0)

Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens 37–20 (3–7, 17–3, 10–3, 7–7)

Las Vegas Raiders–Chicago Bears 24–25 (7–3, 7–6, 7–7, 3–9)

Dallas Cowboys–Green Bay Packers 40–40 (0–7, 16–6, 7–7, 14–17, 3–3) – hosszabbítás után

Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings 24–21 (7–3, 7–3, 7–0, 3–15)

Atlanta Falcons–Washington Commanders 34–27 (10–0, 7–10, 14–6, 3–11)

Buffalo Bills–New Orleans Saints 31–19 (14–7, 0–3, 7–6, 10–3)

Detroit Lions–Cleveland Browns 34–10 (7–7, 13–0, 0–3, 14–0)

New England Patriots–Carolina Panthers 42–13 (7–6, 21–0, 7–0, 7–7)

New York Giants–Los Angeles Chargers 21–18 (7–0, 6–10, 8–8, 0–0)

Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles 25–31 (3–14, 3–10, 14–7, 5–0)

Houston Texans–Tennessee Titans 26–0 (3–0, 3–0, 0–0, 20–0)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 20–23 (3–7, 0–7, 3–3, 14–6)