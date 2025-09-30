Nemzeti Sportrádió

NFL: először nyert a Miami, de megsérült a legjobb elkapója

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 10:42
null
Tyreek Hill súlyosan megsérült a Jets elleni mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Címkék
NFL Darren Waller New York Jets Miami Dolphins Denver Broncos Tyreek Hill Cincinnati Bengals
Két hétfő esti mérkőzést is rendeztek az NFL alapszakaszának negyedik fordulójában. A Miami az AFC Keleti csoportjában legyőzte a New York Jetst, míg a Denver a Cincinnatin kerekedett felül.

Bár Denverben a Cincinnati szerezte a mérkőzés első pontjait, többször nem volt eredményes a Joe Burrow-t továbbra is nélkülöző Bengals. A legutóbbi két héten minimális különbséggel veszítő Broncos ezúttal nem hagyta a végjátékra a döntést, Bo Nix előbb futva, majd passzolva ért el touchdownt, utóbbiból kettőt is. Végül 28 pontig jutott a Broncos, amely könnyedén átgázolt a Jake Browning irányításával ezúttal is kilátástalanul játszó ellenfelén.

Miamiban az AFC Keleti csoportjának két nyeretlen csapata találkozott. A szokatlan, fekete mezben játszó Dolphinsban ezen a mérkőzésen mutatkozott be Darren Waller tight end, aki már visszavonult, majd visszatért, és 631 nap elteltével képett pályára ismét. Méghozzá kiváló teljesítménnyel, ugyanis Tua Tagovailoa két TD-passzt is adott neki, ezzel 17–3-ra elhúzott a Miami. A Jets Justin Fields 43 yardos futott TD-jével kozmetikázott az eredményen, de fordítani nem tudott. 

A Dolphins azonban nem tudta felhőtlenül ünnepelni Waller debütálását, ugyanis súlyos térdsérülést szenvedett Tyreek Hill elkapó, aki emiatt az éjszakát kórházban is töltötte, és félő, hogy ez az idénye végét jelenti.

NFL ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
HÉTFŐ ESTI MÉRKŐZÉSEK
Miami Dolphins–New York Jets 27–21 (3–0, 7–3, 14–7, 3–11)
Denver Broncos–Cincinnati Bengals 28–3 (7–3, 14–0, 0–0, 7–0)

VASÁRNAP
Los Angeles Rams–Indianapolis Colts 27–20 (3–3, 10–7, 0–0, 14–10)
San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars 21–26 (3–0, 3–17, 8–9, 7–0)
Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens 37–20 (3–7, 17–3, 10–3, 7–7)
Las Vegas Raiders–Chicago Bears 24–25 (7–3, 7–6, 7–7, 3–9)
Dallas Cowboys–Green Bay Packers 40–40 (0–7, 16–6, 7–7, 14–17, 3–3) – hosszabbítás után
Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings 24–21 (7–3, 7–3, 7–0, 3–15)
Atlanta Falcons–Washington Commanders 34–27 (10–0, 7–10, 14–6, 3–11)
Buffalo Bills–New Orleans Saints 31–19 (14–7, 0–3, 7–6, 10–3)
Detroit Lions–Cleveland Browns 34–10 (7–7, 13–0, 0–3, 14–0)
New England Patriots–Carolina Panthers 42–13 (7–6, 21–0, 7–0, 7–7)
New York Giants–Los Angeles Chargers 21–18 (7–0, 6–10, 8–8, 0–0)
Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles 25–31 (3–14, 3–10, 14–7, 5–0)
Houston Texans–Tennessee Titans 26–0 (3–0, 3–0, 0–0, 20–0)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 20–23 (3–7, 0–7, 3–3, 14–6)

 
AFC KeletGy-V-D%SZ–KPK
1. Buffalo Bills4 – 0 – 01.000133–90+43
2. New England Patriots2 – 2 – 00.500102–81+21
3. Miami Dolphins1 – 3 – 00.25083–118–35
4. New York Jets0 – 4 – 00.00090–120–30
     
AFC ÉszakGy-V-D%SZ–KPK
1. Pittsburgh Steelers3 – 1 – 00.75096–98–2
2. Cincinnati Bengals2 – 2 – 00.50061–119–58
3. Baltimore Ravens1 – 3 – 00.250131–133–2
4. Cleveland Browns1 – 3 – 00.25056–102–46
     
AFC DélGy-V-D%SZ–KPK
1. Jacksonville Jaguars3 – 1 – 00.75096–72+24
1. Indianapolis Colts3 – 1 – 00.750123–82+41
3. Houston Texans1 – 3 – 00.25064–51+13
4. Tennessee Titans0 – 4 – 00.00051–120–69
     
AFC NyugatGy-V-D%SZ–KPK
1. Los Angeles Chargers3 – 1 – 00.75088–71+17
2. Kansas City Chiefs2 – 2 – 00.50097–76+21
2. Denver Broncos2 – 2 – 00.50096–67+29
4. Las Vegas Raiders1 – 3 – 00.25077–99–22
     
NFC KeletGy-V-D%SZ–KPK
1. Philadelphia Eagles4 – 0 – 01.000108–88+20
2. Washington Commanders2 – 2 – 00.500107–91+16
3. Dallas Cowboys1 – 2 – 10.375114–132–18
4. New York Giants1 – 3 – 00.25073–101–28
     
NFC ÉszakGy-V-D%SZ–KPK
1. Detroit Lions3 – 1 – 00.750137–88+49
2. Green Bay Packers2 – 1 – 10.625104–84+20
3. Minnesota Vikings2 – 2 – 00.500102–80+22
4. Chicago Bears2 – 2 – 00.500101–117–16
     
NFC DélGy-V-D%SZ–KPK
1. Tampa Bay Buccaneers3 – 1 – 00.75097–970
2. Atlanta Falcons2 – 2 – 00.50076–86–10
3. Carolina Panthers1 – 3 – 00.25075–95–20
4. New Orleans Saints0 – 4 – 00.00066–121–55
     
NFC NyugatGy-V-D%SZ–KPK
1. San Francisco 49ers3 – 1 – 00.75080–75+5
2. Seattle Seahawks3 – 1 – 00.750111–67+44
3. Los Angeles Rams3 – 1 – 00.75099–81+18
4. Arizona Cardinals2 – 2 – 00.50082–74+8
A CSOPORTOK ÁLLÁSA

 

 

NFL Darren Waller New York Jets Miami Dolphins Denver Broncos Tyreek Hill Cincinnati Bengals
Legfrissebb hírek

Puerto Ricó-i rapper lép fel a LX. Super Bowl félidejében – hivatalos

Amerikai sportok
20 órája

A Chiefs kiütötte a Ravenst, döntetlent játszott a Packers Dallasban – videó

Amerikai sportok
Tegnap, 6:15

Továbbra is hibátlan a címvédő Eagles; a Chargers legyőzésével mutatkozott be Jaxson Dart

Amerikai sportok
2025.09.28. 22:26

Majdnem leadta 18 pontos előnyét, de a Steelers nyert a Vikings ellen Dublinban – videó

Amerikai sportok
2025.09.28. 20:01

NFL-meccs Madridban, jövőre pedig a riói Maracanában

Amerikai sportok
2025.09.27. 11:20

Amerikából jöttem: Justin Herbert ott van a legjobb irányítók között?

Amerikai sportok
2025.09.26. 21:38

Utolsó másodperces mezőnygóllal nyert Arizonában a Seattle – videó

Amerikai sportok
2025.09.26. 09:58

A Lions újabb erődemonstráció után, pontgazdag meccsen győzte le a Ravenst – videó

Amerikai sportok
2025.09.23. 09:31
Ezek is érdekelhetik