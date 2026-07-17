Nemzeti Sportrádió

A spanyol harmadosztályban folytatja a Debrecentől távozó légiós – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.17. 07:46
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Fotó: uesantandreu.cat
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Álex Bermejo Sant Andreu Debrecen
A spanyol labdarúgó-bajnokság harmadosztályában szereplő UE Sant Andreunál folytatja pályafutását Álex Bermejo, aki a legutóbbi idényben Debrecenben futballozott.
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NB I: Álex Bermejo távozik a DVSC-től – hivatalos

A 27 éves spanyol szélső tavaly nyáron érkezett Debrecenbe.

A Debreceni VSC július 11-én számolt be róla, hogy Álex Bermejo távozik a csapattól, és a spanyol labdarúgót azóta már be is mutatta az új egyesülete.

A 27 éves szélső a spanyol labdarúgó-bajnokság harmadosztályában szereplő Sant Andreunál folytatja pályafutását, amely 2028 nyaráig érvényes szerződést kötött vele, és ebben megtalálható egy újabb évre szóló záradék.

A barcelonai csapat 2026 nyarán megnyerte a negyedosztályú csoportját, és így szerzett jogot a harmadik ligában való szereplésre. A katalánok próbálnak is erősíteni, hiszen a Debrecenben 14 bajnokin és két kupameccsen szerepet kapó Bermejo már a hetedik új szerzeményük ezen a nyáron.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, US Concarneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba 1912 Előre), Sergi Samper (spanyol, Motor Lublin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Tuska Bálint (Diósgyőri VTK)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: 
Távozók: Bárány Donát (ADO Deen Haag – Hollandia), Álex Bermejo (spanyol, Sant Andreu – Spanyolország), Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Fran Manzanara (spanyol, szabadon igazolható), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, szabadon igazolható)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Pálfi Donát (szabadon igazolható)

Álex Bermejo Sant Andreu Debrecen
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