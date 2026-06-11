Nemzeti Sportrádió

Matajsz Márk: A teher már lekerült rólunk

2026.06.11. 12:30
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Matajsz Márk (Fotó: Balogh László)
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Olympiakosz vízilabda női vízilabda Bajnokok Ligája FTC-Telekom Waterpolo Matajsz Márk döntő Málta
Játékosként már nyert európai kupadöntőt az Olympiakosz ellen, vezetőedzőként első nemzetközi fináléjában pedig újra a görög csapat ellen bizonyíthat az FTC-Telekom Waterpolo női csapatát irányító Matajsz Márk.

A zöld-fehérek a Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjében szerda este a címvédő spanyol Sant Andreut győzték le ötméteresekkel. Matajsz Márk vezetőedző csütörtök délelőtt „fakultatív” edzést vezényelt néhány játékosnak, a keret többi tagja a szállodában választhatott a különböző regenerációs programok közül.

Nem sokat tudtunk aludni, kicsit már elkezdtünk készülni a holnapi meccsre. Délután már egy komolyabb edzés és videózás vár ránk” – nyilatkozta az MTI-nek a Fradi trénere a végjáték helyszínén.

A pénteki ellenféllel kapcsolatban a szakember elmondta, fizikálisan rendkívül erős csapatról van szó, kiváló lövőkkel és centerekkel, a cél, hogy hat a hat elleni játékra kényszerítsék a riválist, míg támadásban rendkívül sok mozgásra lesz szükségük.

Matajsz Márk elárulta, a görög együttes tavasszal néhány napot a Népligetben készült, a két csapat közös edzései pedig elképesztően kemény, helyenként durva csatát hoztak. A tavalyi BL-bronzcsatában a görögök simán, 18–11-re diadalmaskodtak.

„A legfőbb cél, hogy egyet előrelépjünk a tavalyihoz képest, megvan, ezzel a teher már lekerült rólunk. Holnap egy felszabadult, koncentrált és kemény játékkal megpróbáljuk megszerezni az aranyérmet” – jegyezte meg a szakember, aki 1998-ban játékosként a Ferencváros színeiben éppen az Olympiakoszt legyőzve hódította el a Kupagyőztesek Európa Kupáját. Matajsz a zsúfolásig megtelt Komjádi Uszodában rendezett visszavágón két góllal járult hozzá a zöld-fehérek sikeréhez. Érdekesség, hogy a KEK-győztes csapatnak a zöld-fehérek férfi együttesét irányító Nyéki Balázs is a tagja volt.

A legrangosabb női európai kupa történetében eddig csak egyetlen magyar győzelem született, 1993-ban a Szentes hódította el a trófeát, előtte a BVSC, később pedig az UVSE és a Dunaújváros sem járt sikerrel a döntőkben.

Az FTC–Olympiakosz döntőt pénteken 21.00 órától rendezik, a finálét a Duna World és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.

VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, DÖNTŐ (MÁLTA)
JÚNIUS 11., PÉNTEK
21.00: FTC-Telekom–Olympiakosz Pireusz (görög) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

 

Olympiakosz vízilabda női vízilabda Bajnokok Ligája FTC-Telekom Waterpolo Matajsz Márk döntő Málta
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