Borbély Balázs: Leginkább az zavar, hogy az agresszivitás, a mentalitás, tehát alapok hiányoztak

PAKSI FC–FERENCVÁROSI TC 4–2
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Hogy értékelné a nem mindennapi sikert?
– Nagyon jó mérkőzést láttunk, bár számunkra rosszul indult. Már az első percekben óriási helyzetet alakított ki a Fradi, a védekezés nagyon nem volt rendben, és féltem, hogy nagyobb lesz a probléma. Reméltük, hogy a Vas, Szekszárdi, Vécsei hármas rendezi a sorokat. A támadójáték azonban rendben volt, így megérdemelt a siker. Elöl mozgékonyabb támadók kaptak szerepet, kezdeményezőn játszottak, ennek köszönhető a több gólhelyzet és az is, hogy sikerült fordítani.
– Hogyan érték el, hogy a Ferencváros nem tudta labdával és labda nélkül sem uralni a játékot?
– Az első húsz, sőt harminc percet nem így láttam, akkor alárendelt szerepben játszottunk, a ferencvárosiak jól pörögtek, voltak lehetőségeik, az első félidő végén kezdtünk kiegyenesedni, s ezért sem cseréltünk a szünetben.
– Mik a kilátások a csütörtöki athéni visszavágóra?
– Láttuk az első meccsen, milyen játékerőt képvisel a Panathinaikosz, a továbbjutásnak egyértelmű esélyese, de az egygólos hátrány nem olyan nagy a futballban, a saját futballunkat játsszuk majd, és kiderül, mire elég.
Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője
– Elkerülhető lett volna a vereség?
– Nagy helyzettel, s jól kezdtünk, aztán jött a sajnálatos sérülés. Az első félidő hullámzó volt, de szerintem azt nekünk kellett volna nyerni, két-három kecsegtető helyzetünk is volt a gólokon kívül. A második játékrészt nem kezdtük jól, a gyors gólok után pedig az ellenfél visszahúzódott. Nem voltunk elég kreatívak, hogy helyzeteket tudjunk kialakítani és visszajöjjünk a meccsbe.
– A felforgatott csapat miatt nem tudta uralni a játékot a Fradi?
– Nyilván rengeteg információt jelent a meccs, és látszik, hogy ennyire felforgatott csapat nem lesz jó. A focinak van lélektani oldala is, azok játszottak, akik az európai meccsen nem nagyon. A második félidőben nem akkor és nem azokkal a játékosokkal nyúltam bele a meccsbe, akikkel és amikor szerettem volna. Ami jobban fáj, és ami aggasztó, hogy azt láttam, a hazaiak sikerre éhesebbek, jobban akartak.
– Megérte a kupameccsért ennyire átalakítani a kezdőt?
– Ezt csütörtök este tudjuk meg, de alapvetően semmilyen vereség nem éri meg. Leginkább az zavar, hogy az agresszivitás, a mentalitás, tehát alapok hiányoztak. Hogy ez a csütörtöki meccsek miatt voltak-e, azt nem tudom, de nem szeretném újra látni. Fel kell készülni, hogy a Fradit mindenki meg akarja verni, a múltban is így volt, a jövőben is így lesz, fel kell venni a kesztyűt, sokkal jobb minőségű futballt kell mutatni.
VASAS FC–ETO FC 2–2
Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője
– Jó kis meccset játszottak – és újra az NB I-ben!
– Emberhátrányban kétszer felállni a címvédő ellen, ez mindent négyzetre emel. Ha nem köbre! Ilyen mentalitásra lesz szükség ezután is. Azt is megmutattuk, remek erőnléti állapotban vagyunk, ez az egész stáb munkáját dicséri. Győzelemmel felérő döntetlent értünk el.
– A kiállítás után bátran cserélt: miért nem támadót vitt le?
– Nem vagyok félős, úgy szoktam fogalmazni: a templomban is merek fütyülni. Nem akartam senkit lekapni a gyors játékosaink közül, hogy legyen esélyünk helyzeteket kialakítani. A kiállítás után is több lehetőségünk volt, mint az ETO-nak.
– A címvédő ETO után az FTC következik – mit vár a régi nagy rivális ellen?
– Nyilván jót tett az önbecsülésünknek a meccs. Ha ilyen futómunkával és sprintszámmal tudunk előrukkolni nemzetközi porondon játszó csapat ellen, az a játékosoknak is nagyszerű üzenet, azt jelzi, van értelme ennyit dolgozni. Urblík József nemcsak a teljesítményével, hanem a mentalitásával is példát mutat. Ha pedig az Illovszky-stadion közönsége döntetlennél is tapsol, én is elégedett vagyok. Szeretnénk visszacsempészni a Vasas-identitást, mert ez a klub mindig a támadófutballjáról és legendás csatárairól volt ismert.
Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője
– Mennyire elégedett a játékkal?
– Tizenegy a tizenegy ellen is mi irányítottunk. A piros lap után egy ideig a hazaiak lettek veszélyesebbek, nem tudtunk ritmust váltani, amire emberelőnyben szükség lett volna, ám aztán megint elkezdtük uralni a mérkőzést.
– Emberelőnybe kerülve csapata mintha túlságosan is megnyugodott volna. Azt gondolták a játékosok, megvan a három pont?
– Egyáltalán nem. Mélyen és masszívan védekező csapat ellen kellett játszanunk, tudtuk, átmenetre építi a taktikáját az ellenfél, illetve a rögzített játékhelyzetekből igyekszik betalálni. Tudtuk, mire készüljünk, ezért is sajnálom, hogy ezekből a szituációkból volt eredményes a Vasas. Bosszantó, hogy nem sikerült győznünk.
– Igazságtalannak érzi a végeredményt?
– Elég helyzetünk adódott a meccs megnyeréséhez, ebből a szemszögből feltétlenül csalódás az egy pont. Három kapufánk volt, ez sem a döntetlen jogosságát mutatja. Sok mindenben fejlődnünk kell, játékban, eredményességben egyaránt, azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy ezúttal hat U20-as játékosunk volt a pályán.
DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–2
Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője
– A gyenge első félidőben látja a vereség okát?
– Mintha két különböző mérkőzést láthattunk volna. Az első félidőben hétszer jutottunk el az ellenfél tizenhatosáig, a másodikban tizenháromszor.
– Mi volt az oka a rengeteg hibának a labdakihozatalban?
– Ez jelentős probléma, amit mindenképpen elemeznünk kell, még most elkezdjük az analizálást a kollégáimmal. Az biztos, hogy a Puskás Akadémia nagyon szervezetten futballozott.
– Kevés idejük maradt a kupavisszavágóig, miként lehet ilyen helyzetben felrázni a csapatot?
– Valóban nincs sok időnk, ráadásul hosszú utazás vár ránk Jerevánig, és két óra időeltolódással is számolnunk kell. Mostantól a teljes koncentrációnk a Pjunik elleni kupameccsre irányul, mindenkinek rendbe kell tenni a fejét.
Babó Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Ilyen bemutatkozásról álmodott?
– Nem kaptunk gólt, kettő-nullára győztünk Debrecenben – kell ennél több?! Meg is köszöntem a csapatnak és a stábnak az elvégzett munkát. Azt hiszem, kívülről is látszott, hogy nagyon akartuk a sikert, a második félidőben odaadóan küzdöttünk.
– Az elődje, Hornyák Zsolt hét idényen át dolgozott a klubnál vezetőedzőként. Tervez ilyen távra?
– Most hazamegyünk, hétfőn reggel már regenerálunk, pénteken jön a Kisvárda. Ennél messzebbre egyelőre nem tekintek…
– A tizenkilenc éves Lehoczki Bendegúznak szavazott bizalmat, aki élt is ezzel – mi indokolta a merész kapusválasztást?
– Sok tehetséges kapusunk van, említhetném a Lehoczki Bendegúznál is fiatalabb Bozó Mirkót is. Feladat, hogy a fiatal játékosaink lehetőséghez jussanak, mert szeretnénk őket felkészíteni a minél magasabb szintű futballra.
LABDARÚGÓ NB I
1. FORDULÓ
Július 24., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 2–1
Július 25., szombat
Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 1–1
Július 26., vasárnap
Vasas FC–ETO FC 2–2
Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–2
Paksi FC–Ferencvárosi TC 4–2
Július 27., hétfő
19.30: MTK Budapest–ZTE FC (Tv: M4 Sport)