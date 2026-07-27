Borbély Balázs: Leginkább az zavar, hogy az agresszivitás, a mentalitás, tehát alapok hiányoztak

PAKSI FC–FERENCVÁROSI TC 4–2

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Hogy értékelné a nem mindennapi sikert?

– Nagyon jó mérkőzést láttunk, bár számunkra rosszul indult. Már az első percekben óriási helyzetet alakított ki a Fradi, a védekezés nagyon nem volt rendben, és féltem, hogy nagyobb lesz a probléma. Reméltük, hogy a Vas, Szekszárdi, Vécsei hármas rendezi a sorokat. A támadójáték azonban rendben volt, így megérdemelt a siker. Elöl mozgékonyabb támadók kaptak szerepet, kezdeményezőn játszottak, ennek köszönhető a több gólhelyzet és az is, hogy sikerült fordítani.

– Hogyan érték el, hogy a Ferencváros nem tudta labdával és labda nélkül sem uralni a játékot?

– Az első húsz, sőt harminc percet nem így láttam, akkor alárendelt szerepben játszottunk, a ferencvárosiak jól pörögtek, voltak lehetőségeik, az első félidő végén kezdtünk kiegyenesedni, s ezért sem cseréltünk a szünetben.

– Mik a kilátások a csütörtöki athéni visszavágóra?

– Láttuk az első meccsen, milyen játékerőt képvisel a Panathinaikosz, a továbbjutásnak egyértelmű esélyese, de az egygólos hátrány nem olyan nagy a futballban, a saját futballunkat játsszuk majd, és kiderül, mire elég.

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– Elkerülhető lett volna a vereség?

– Nagy helyzettel, s jól kezdtünk, aztán jött a sajnálatos sérülés. Az első félidő hullámzó volt, de szerintem azt nekünk kellett volna nyerni, két-három kecsegtető helyzetünk is volt a gólokon kívül. A második játékrészt nem kezdtük jól, a gyors gólok után pedig az ellenfél visszahúzódott. Nem voltunk elég kreatívak, hogy helyzeteket tudjunk kialakítani és visszajöjjünk a meccsbe.

– A felforgatott csapat miatt nem tudta uralni a játékot a Fradi?

– Nyilván rengeteg információt jelent a meccs, és látszik, hogy ennyire felforgatott csapat nem lesz jó. A focinak van lélektani oldala is, azok játszottak, akik az európai meccsen nem nagyon. A második félidőben nem akkor és nem azokkal a játékosokkal nyúltam bele a meccsbe, akikkel és amikor szerettem volna. Ami jobban fáj, és ami aggasztó, hogy azt láttam, a hazaiak sikerre éhesebbek, jobban akartak.

– Megérte a kupameccsért ennyire átalakítani a kezdőt?

– Ezt csütörtök este tudjuk meg, de alapvetően semmilyen vereség nem éri meg. Leginkább az zavar, hogy az agresszivitás, a mentalitás, tehát alapok hiányoztak. Hogy ez a csütörtöki meccsek miatt voltak-e, azt nem tudom, de nem szeretném újra látni. Fel kell készülni, hogy a Fradit mindenki meg akarja verni, a múltban is így volt, a jövőben is így lesz, fel kell venni a kesztyűt, sokkal jobb minőségű futballt kell mutatni.