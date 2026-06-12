Az FTC ötméteresekkel bukta el a női vízilabda BL-döntőt az Olympiakosz ellen

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

DÖNTŐ

Olympiakosz (görög)–FTC-Telekom 14–14 (4–3, 3–2, 3–6, 4–3) – szétlövéssel 3–0

Gzira, 1200 néző. V: Ferrari (olasz), Gerasimov (brit).

OLYMPIAKOSZ: SZTAMATOPULU – Drakotu, V. Plevritu 2, Sziuti 2, Miriokefalitaki, ANDREWS 5, Szanta 1. Csere: VAN DEN DOBBELSTEEN (kapus), Kliszura, Kureta, Triha 2, NINU 2, Tornaru, Sekulic. Edző: Jorgosz Doszkasz

FTC: Neszmély – KESZTHELYI 2, Ortiz 1, Bonca, De Vries 1, E. Plevritu 2, Vályi V. Csere: Kiss A. (kapus), Máté Zs., GURISATTI 7, Leimeter, Kuna, Farkas T. 1, Szilágyi D. Edző: Matajsz Márk

Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 7/2. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/2

ÖSSZEFOGLALÓ

AZ OLYMPIAKOSZ-DRUKKEREK már a bronzmérkőzés alatt teljes erővel hangoltak, pedig a csapatuk ekkor még nem is volt a medencében – hamarosan a túloldalon a ferencvárosiak is maximum hangerőre kapcsoltak. A máltai Tal-Qroqq Sports Complexben a görög szimpatizánsok arra készültek, hogy női együttesük 2015, 2021 és 2022 után negyedszer is elhódítja a Bajnokok Ligája-serleget, míg a zöld-fehér drukkerek arra, hogy az első döntőt az első BL-címet is meghozza. Egy éve a bronzmérkőzésen 18–11-re nyert a rivális.

Elképesztő lendülettel kezdett a görög csapat, az öt perc alatt kialakuló 4–1 nem volt éppen lélekemelő, de aztán Matajsz Márk csapata hamar felpörgött – Gurisatti Gréta pazar bombával, majd jó ötméteressel hozta fel a Ferencvárost egyre az első negyed végén. A másodikban többször is az egyenlítésért támadott az FTC, ám Joana Sztamatopulu rendre védett, Irini Ninu pedig kétgólosra növelte a görögök előnyét a nagyszünet előtt (7–5), már az időközben beálló Kiss Alexandrának betalálva.

Ráúszásban Vályi Vanda a királynő, ám a blokkolt magyar támadás után Bonca Vivien húzta vissza a megúszó Maria Miriokefalitakit, Foteini Triha belőtte a büntetőt – utána viszont kétszer is gyakorolhatta a helyi műsorközlő Gurisatti Gréta nevét, Farkas Tamara egyenlítő góljára Jorgosz Doszkasz időt kért. Hiába – Gurisatti vezetést szerzett az FTC-nek! Két Abby Andrews-gól után Eleftheria Plevritu egyenlített, majd Gurisatti ejtése a blokkról pattant be – 11–10-es FTC-vezetésnél halkabbak lettek az Olympiakosz drukkerei!

És megint Gurisatti! Az utolsó felvonás kezdetén megint büntetőből talált be, és hiába egyenlítettek gyorsan a görögök, Keszthelyi összeszedte Eleftheria Plevritu blokkról lepattanó labdáját, és belőtte, majd Beatriz Ortiz tüzelt a kapuba. Ám jól kapaszkodtak a görögök, Sztefania Szanta 13 másodperccel a vége előtt egyenlített – bátor húzással, hét a hat ellen próbálta elkerülni a szétlövést az FTC a maradék időben, de végül maradt a 14–14.

Az ötméterespárbajt pedig a rivális nyerte meg, miután a csereként beálló Britt van den Dobbelsteen három lövést is hárított – ezzel a BL-serleg negyedszer is Pireuszba került.

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VÉGEREDMÉNY

BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK, 2025–2026

Győztes: Olympiakosz (görög, Abby Andrews, Anasztaszia Biku, Maria Dirhalidu, Deszpina Drakotu, Eleni Eliniadi, Effroszini Kliszura, Eftihia Konsztandopulu, Dioniszia Kureta, Maria-Eleni Kravariti, Alkisztisz Lanara, Maria Miriokefalitaki, Irini Ninu, Vasziliki Plevritu, Sztefania Szanta, Jovana Sekulic, Hrisztina Sziuti, Joana Sztamatopulu, Szofia Tornaru, Foteini Triha, Britt van den Dobbelsteen, edző: Jorgosz Doszkasz), 2. FTC-TELEKOM (Bonca Vivien, Daróczi Júlia, Noa de Vries, Farkas Tamara, Füle Barbara, Gulyás-Oldal Emma, Gurisatti Gréta, Hertzka Orsolya, Keszthelyi Rita, Kiss Alexandra, Kuna Szonja, Leimeter Dóra, Máté Zsuzsanna, Mikola Boglárka, Neszmély Boglárka, Beatriz Ortiz, Eleftheria Plevritu, Szalkai Hanga, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, edző: Matajsz Márk), 3. Sant Andreu (spanyol), 4. Mataró (spanyol)