A visszavágót is megnyerte az FTC, ezzel egymás után másodszor bejutott a női vízilabda BL négyes döntőjébe

HÉTGÓLOS HÁTRÁNYBAN fogadta szombaton a BL-negyeddöntő visszavágóján az UVSE a Ferencvárost, a józan ész és a papírforma azt diktálta, nem sok esélye van Benczur Márton csapatának arra, hogy megfordítsa a párharcot.

Ehhez képest remekül kezdtek a lila-sárgák, 6–3-as első negyeddel izzították a hazai közönség hangulatát. Hamar észbe kapott a Fradi, a nagyszünetre egyenlített (9–9).

Az UVSE játékosai nem tudták visszavenni az irányítást, a Ferencváros sokat köszönhet a fantasztikusan teljesítő, kilenc gólig jutó Gurisatti Grétának, 18–16-os sikerrel, kettős győzelemmel jutott be a Bajnokok Ligája júniusi, máltai négyes döntőjébe.

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

UVSE HELIA-D–FTC-TELEKOM 16–18 (6–3, 3–6, 4–5, 3–4)

Hajós uszoda, 200 néző. V: Nicolosi (olasz), Bouchez (francia)

UVSE: Golopencza Sz. – HAJDÚ K. 5, Fekete F. 2, PERESZTEGI-NAGY 3, Aubéli 1, Faragó K. 2, Baksa 1. Csere: Kárpáti E. (kapus), Ármai, Golopencza N., Kiss P., Tiba P. 1, Mácsai 1, Hetz. Edző: Benczur Márton

FTC: Neszmély – Kuna 1, GURISATTI 9, ORTIZ 3, BONCA 2, Leimeter 1, Vályi 1. Csere: Máté Zs., De Vries, Hertzka 1, Farkas T., Szilágyi, Szalkai. Edző: Matajsz Márk

Emberelőny-kihasználás: 10/6, ill. 13/7. Kettős emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. –. Gól – ötméteresből: 3/3, ill. –. Kipontozódott: Kuna (30. p.), Kiss P. (31. p.)

Továbbjutott: a Ferencváros (34–25-ös gólkülönbséggel, kettős győzelemmel)

MESTERMÉRLEG

Benczur Márton: – A Ferencváros a jobb csapat, nem kérdés, megérdemelten jutott be a négy közé. Szerintem ezt a mérkőzést meg kellett volna nyernünk, ettől függetlenül így ki lehet kapni a Ferencvárostól, ma jó volt a csapat edzőjének lenni, büszke vagyok a lányokra.

Matajsz Márk: – Nagyon jó UVSE-t tudtunk legyőzni, harcosan játszott, erre készültünk, az elején picit belealudtunk, utána rendeztük a sorainkat és meg tudtuk őket verni. Most picit kell ünnepelni, pihenni, és felkészülni a bajnoki döntőre, majd a BL final fourra.

További eredmények

Olympiakosz (görög)–Sabadell (spanyol) 10–8

Továbbjutott: az Olympiakosz (27–20-as gólkülönbséggel, kettős győzelemmel)

Vouliagmeni (görög)–Sant Andreu (spanyol) 11–11 – szétlövéssel: 3–4

Továbbjutott: a Sant Andreu (22–22, szétlövéssel)

Roma (olasz)–Mataró (spanyol) 10–12

Továbbjutott: a Mataró (25–19-es gólkülönbséggel, kettős győzelemmel)