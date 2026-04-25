Női vízilabda ob I: 23 gólt lőtt a Szeged az OSC-nek
A Szeged 23 gólt lőve győzte le idegenben a Semmelweis OSC-t a női vízilabda ob I szombati alsóházi mérkőzésén.
NŐI VÍZILABDA OB I
Alsóház. 8. forduló
Semmelweis OSC–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 7–23 (1–6, 2–5, 2–6, 2–6)
G: Kátai-Benedek 2, Irmes R., Megyesi, Nagy J., Regős, Veres, ill. Mihály 6, Pádár 4, Baksa B., Felkai 3-3, Bódi, Németh V. 2-2, Cuk E., Cuk M., Sándor L.
Az állás: 1. Szeged 21, 2. Győr 19, 3. KSI 15, 4. Szentes 11, 5. SE OSC 3, 6. Tatabánya 3
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.
