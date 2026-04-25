Női vízilabda ob I: 23 gólt lőtt a Szeged az OSC-nek

2026.04.25. 22:32
null
Illusztráció: Szabó Miklós
A Szeged 23 gólt lőve győzte le idegenben a Semmelweis OSC-t a női vízilabda ob I szombati alsóházi mérkőzésén.

NŐI VÍZILABDA OB I
Alsóház. 8. forduló
Semmelweis OSC–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 7–23 (1–6, 2–5, 2–6, 2–6)
G: Kátai-Benedek 2, Irmes R., Megyesi, Nagy J., Regős, Veres, ill. Mihály 6, Pádár 4, Baksa B., Felkai 3-3, Bódi, Németh V. 2-2, Cuk E., Cuk M., Sándor L.

Az állás: 1. Szeged 21, 2. Győr 19, 3. KSI 15, 4. Szentes 11, 5. SE OSC 3, 6. Tatabánya 3
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.

 


 

 

Legfrissebb hírek

Női vízilabda ob I: szegedi siker a Győr ellen

Vízilabda
2026.04.18. 22:55

Dobi Dorina: A Fradit is képesek vagyunk megszorongatni vagy akár le is győzni

Vízilabda
2026.04.16. 10:04

Női póló ob I: idegenben nyert és döntőbe jutott a BVSC

Vízilabda
2026.04.15. 20:41

Továbbra is veretlen a Debrecen a férfi vízilabda ob I alsóházában

Vízilabda
2026.04.11. 22:35

Kiütéses győzelmet aratott az FTC, bejutott a női vízilabda ob I döntőjébe

Vízilabda
2026.04.08. 20:31

Megmaradt a BVSC döntős álma a női vízilabda ob I-ben

Vízilabda
2026.04.07. 20:13

Vízilabda: az FTC előnyt szerzett az Eger ellen a női ob I elődöntőjében

Vízilabda
2026.04.04. 20:50

Kezdődik a harc a fináléért a női vízi ob I-ben

Vízilabda
2026.04.04. 12:21
Ezek is érdekelhetik