Nemzeti Sportrádió

F1, Katalán Nagydíj, 3. szabadedzés

H. L.H. L.
2026.06.13. 12:15
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Katalán Nagydíj Formula–1
A regnáló bajnok, Lando Norris volt a leggyorsabb a Formula–1-es Katalán Nagydíj pénteki edzésnapján, miközben csapattársa, Oscar Piastri harmadik helye is jelezte, hogy a McLarennek kedvezhetnek a forró körülmények. A kettőst George Russell választotta szét, miközben a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli az ötödik helyre szorult vissza Charles Leclerc mögé. Arról, hogy miként alakul az utolsó szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

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1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés1. Norris 1:15.426
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

szabadedzés F1 Katalán Nagydíj Formula–1
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