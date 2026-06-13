F1, Katalán Nagydíj, 3. szabadedzés
A regnáló bajnok, Lando Norris volt a leggyorsabb a Formula–1-es Katalán Nagydíj pénteki edzésnapján, miközben csapattársa, Oscar Piastri harmadik helye is jelezte, hogy a McLarennek kedvezhetnek a forró körülmények. A kettőst George Russell választotta szét, miközben a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli az ötödik helyre szorult vissza Charles Leclerc mögé. Arról, hogy miként alakul az utolsó szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:15.426
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
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