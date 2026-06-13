F1, Katalán Nagydíj, 3. szabadedzés

A regnáló bajnok, Lando Norris volt a leggyorsabb a Formula–1-es Katalán Nagydíj pénteki edzésnapján, miközben csapattársa, Oscar Piastri harmadik helye is jelezte, hogy a McLarennek kedvezhetnek a forró körülmények. A kettőst George Russell választotta szét, miközben a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli az ötödik helyre szorult vissza Charles Leclerc mögé. Arról, hogy miként alakul az utolsó szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

1. KATALÁN NAGYDÍJ JÚNIUS 12, PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Russell 1:16.363 2. szabadedzés 1. Norris 1:15.426 JÚNIUS 13., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 JÚNIUS 14., VASÁRNAP A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Osztrák Nagydíj, Spielberg június 28., 15.00 Brit Nagydíj, Silverstone július 5., 16.00 Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps július 19., 15.00