Megvédte címét a Fradi a női vízilabda ob I-ben

2026.05.31. 18:17
Fotó: Purger Tamás/MTI
FTC FTC-Telekom Waterpolo BVSC-Manna ABC női vízilabda ob I
A Ferencváros a címét megvédve története második aranyérmét nyerte a MOL női vízilabda ob I-ben: a zöld-fehérek a döntő harmadik felvonásán, vasárnap délután 19–8-ra győzték le a BVSC-t, ezzel 3–0-s összesítéssel lezárták a párharcot.

A női élvonal történetében először rendeztek Ferencváros–BVSC finálét, a zöld-fehérek tavaly történetük első bajnoki címét ünnepelhették, az ötszörös aranyérmes zuglóiak pedig 2017 óta először szerepeltek a döntőben.

A papírforma alapján egyértelműen a Bajnokok Ligája négyes döntőjére is készülő FTC volt az esélyes, mivel a bajnokság korábbi szakaszában hazai környezetben 15–11-re, idegenben pedig 23–10-re győzte le riválisát. A mostani finálé első meccsét 15–8-ra, a másodikat pedig 16–11-re nyerte a címvédő.

A zuglóiak minimális esélyét az is rontotta, hogy nagy meglepetésre visszatért a medencébe Keszthelyi Rita, aki még április elején szenvedett súlyosnak tűnő térdsérülést, illetve a görögök klasszisa, Eleftheria Plevritu is.

Az ezáltal a legjobb összeállításában szereplő Ferencváros így egy pillanatig sem hagyott kérdést afelől, kié lesz az aranyérem, Matajsz Márk tanítványai már az első negyedet 7–1-re nyerték, és végül magabiztosan tartották az előnyüket, a meccs legjobbja pedig éppen a négy gólt szerző Keszthelyi lett.

A Komjádi uszodában „dupla ferencvárosi fiesztára” készülnek, hiszen a férficsapat 18.30 órától a Honvéd ellen ugrik medencébe, és ugyancsak megvédheti bajnoki címét.

VÍZILABDA
NŐI OB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC 19–8 (7–1, 3–3, 5–3, 4–1)

 

 

