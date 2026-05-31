Megvédte címét a Fradi a női vízilabda ob I-ben

A női élvonal történetében először rendeztek Ferencváros–BVSC finálét, a zöld-fehérek tavaly történetük első bajnoki címét ünnepelhették, az ötszörös aranyérmes zuglóiak pedig 2017 óta először szerepeltek a döntőben.

A papírforma alapján egyértelműen a Bajnokok Ligája négyes döntőjére is készülő FTC volt az esélyes, mivel a bajnokság korábbi szakaszában hazai környezetben 15–11-re, idegenben pedig 23–10-re győzte le riválisát. A mostani finálé első meccsét 15–8-ra, a másodikat pedig 16–11-re nyerte a címvédő.

A zuglóiak minimális esélyét az is rontotta, hogy nagy meglepetésre visszatért a medencébe Keszthelyi Rita, aki még április elején szenvedett súlyosnak tűnő térdsérülést, illetve a görögök klasszisa, Eleftheria Plevritu is.

Az ezáltal a legjobb összeállításában szereplő Ferencváros így egy pillanatig sem hagyott kérdést afelől, kié lesz az aranyérem, Matajsz Márk tanítványai már az első negyedet 7–1-re nyerték, és végül magabiztosan tartották az előnyüket, a meccs legjobbja pedig éppen a négy gólt szerző Keszthelyi lett.

A Komjádi uszodában „dupla ferencvárosi fiesztára” készülnek, hiszen a férficsapat 18.30 órától a Honvéd ellen ugrik medencébe, és ugyancsak megvédheti bajnoki címét.

VÍZILABDA

NŐI OB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC 19–8 (7–1, 3–3, 5–3, 4–1)