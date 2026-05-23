Egy győzelemre a bronzéremtől az UVSE a női vízilabda ob I-ben

Bár az Eger két góllal vezetett a második negyedben, nem tudott egyenlíteni a párharcban. A fővárosiak legjobbja a négy gólt szerző Peresztegi-Nagy Kinga volt, de a hazaiaknál Sienna Grace Owen is ennyiszer talált be. A harmadik mérkőzést szerdán 19 órától rendezik a fővárosban.

NŐI VÍZILABDA OB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

ONE EGER–UVSE-HELIA D 10–12 (0–2, 6–2, 2–5, 2–3)

Eger, 200 néző. V: Rubos K., Juhász T.

EGER: TORMA – Török D. 1, Czigány 1, Horváth L. 1, Weston 1, OWEN 4, Urbin. Csere: Parkes 1, Sóti 1, Horváth Zs., Pogonyi. Edző: Biros Péter

UVSE: GOLOPENCZA SZ. – Faragó K. 2, FEKETE F. 3, Mácsai, Aubéli, PERESZTEGI-NAGY 4, BAKSA V. 3. Csere: Hajdú K., Ármai, Alaksza, Tiba, Golopencza N., Hetzl. Edző: Benczur Márton

Emberelőny-kihasználás: 7/2, ill. 10/4

Gól – ötméteresből: 2/0, ill. 1/0

Kipontozódott: Sóti (23. p.), Horváth L. (28.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 az UVSE javára

MESTERMÉRLEG

Biros Péter: – Hullámzó, izgalmas mérkőzés volt, a végén talán a nagyobb akarat döntött. Sajnálom, mert benne volt a győzelem lehetősége. A félidőben még nyeregben voltunk, de a végén leestünk a lóról. A párharc még nem ért véget, szerdán mindent megteszünk azért, hogy kiharcoljuk az újabb egri mérkőzést.

Benczur Márton: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert rendkívül nehéz mérkőzést nyertünk meg. Jól kezdtünk, aztán az Eger átvette a vezetést, de a második félidőben nagy szívvel és remek egyéni megoldásokkal fordítottunk. Köszönöm az egyesületnek, hogy előző nap leutazhattunk, valamint a szurkolóknak az egész éves támogatást. A hazai közönség hangulata is különleges volt. Az Eger nagyon erős csapat, ez a bronzcsata pontosan olyan, amilyennek lennie kell: kemény és kiélezett. Külön örülök Baksa Vanda súlyos sérülés utáni visszatérésének. Tudjuk, hogy még nincs vége a párharcnak, szerdán újra nagyon nehéz mérkőzés vár ránk.