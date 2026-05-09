Női vízilabda ob I: győri és szegedi győzelemmel zárult az alsóházi rájátszás

NŐI VÍZILABDA OB I

Alsóház, 10. forduló

GYVSE-Uni Győr–Tatabányai VSE 22–7 (7–2, 4–1, 7–3, 4–1)

G: Lendvai 5, Petik, Szunabe 4-4, Svec 3, Csernus, Koltay 2-2, Finta, Southcombe, ill. Tordai 3, Perjési K. 2, Bedő, Zink

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–KSI SE 17–6 (5–2, 6–1, 2–1, 4–2)

G: Baksa B. 6, Botka, Felkai 3-3, Mihály 2, Bocskay, Bódi, Cuk M., ill. Kemény A. 2, Binder, Deák Zs., Péter N., Szabó Á.

A végeredmény: 1. Szeged 26, 2. Győr 25, 3. KSI 15, 4. Szentes 15, 5. Tatabánya 6, 6. SE OSC 3

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.



