Úszás: Kokas Fanni éremért ment az ifi Eb-re – és arany lett belőle!

Mint arról beszámoltunk, remekül szerepeltek úszóink a németországi korosztályos Európa-bajnokságon, miután az ifjúságiak összesen tíz érmet, közte három aranyat szereztek Münchenben. A minden bizonnyal legváratlanabb siker Kokas Fanni nevéhez fűződött, aki 200 háton diadalmaskodott.

Hadd kezdjem a legkellemesebb meglepetéssel: Kokas Fanni Európa-bajnoki címet szerzett kétszáz háton, az után, hogy felnőttbajnok lett az idén, valósággal berobbant Münchenben, ahol egyéni csúccsal lett első, rendkívül izgalmas versenyben

– mondta róla Sós Csaba szövetségi kapitány az ifi Eb utáni értékelésében. – Őt sem véletlenül jelöltem a párizsi felnőtt Eb-csapatba, várható volt az eddigi teljesítménye alapján, hogy nagyon jó lesz Németországban.”

Kokas Fanni (balra) holtversenyben lett aranyérmes 200 háton az ifi Eb-n Fotó: Derencsényi István/MÚSZ

Verrasztó Zoltán és Kóra Dániel tanítványa tavaly az ötödik helyen végzett, most pedig dobogóra állhatott, annak is a legtetejére az Európa-bajnokságon. A Jövő SC 17 éves reménysége a második legjobb idő birtokosaként jutott be a 200 hát fináléjába, ahol

az egyéni csúcsán (2:11.48) hatalmasat javítva 2:10.76-tal Európa-bajnokként csapott célba.

Kokas az elejétől vezetett fogva vezetett a döntőben, ugyanakkor a francia Jeanne Lechevalier az ötödik helyről hatalmasat hajrázva mindenki mást megelőzve végül Fannival azonos idővel, holtversenyben elsőként érintette a falat, így két aranyérmest hirdettek ki ebben a számban.

Igazából ennél többet és szebbet nem is kívánhattam volna az Eb előtt, sikerült kihozni magamból a maximumot kétszázon

– nyilatkozta örömittasan Kokas Fanni az Utánpótlássportnak. – Óriási egyéni csúcs és aranyérem, természetesen, rendkívül boldog vagyok ezzel az eredménnyel! Úgy utaztam ki Münchenbe, hogy

a harmadik legjobb idővel álltam a mezőnyben, így mindenképpen az éremszerzés volt a célom, semmiképpen sem akartam üres kézzel hazajönni – ehhez képest sikerült a legfényesebb medált megszereznem, ami tényleg fantasztikus érzéssel tölt el.

A középdöntőt követően látszott, hogy roppant szoros az élmezőny, az első ötöt csak század- és tizedmásodpercek választották el egymástól, emiatt a döntőt megelőzően borzasztóan izgultam, semmiképpen sem szerettem volna lemaradni a dobogóról. A fináléban az volt a terv, hogy megpróbálom erősen elkezdeni, és az első százam remekül is sikerült, a harmadik ötvenem – a rám jellemző módon – kicsit lassabb lett, de aztán tudtam korrigálni, hamarabb el is kezdtem a hajrát, és hál'istennek ez kifizetődött. Éreztem a végén, hogy jön rám a francia lány, de nem láttam, hogy ilyen közel vagyunk egymáshoz. Első blikkre, amikor felnéztem az eredményjelző táblára, nem is vettem észre, hogy holtversenyben értünk be,

csak azt figyeltem, hogy a nevem mellé kiírták az első helyet, akkor pedig hirtelen el sem hittem, hogy mindez valóban megtörtént, majd persze azonnal óriási boldogság fogott el. Elképesztően sokat jelent számomra ez a győzelem, ennek az emlékét soha nem fogom elfeledni.

Fotó: Derencsényi István/MÚSZ

A 200-as táv mellett még 50 méteren is sikerült egyéni csúcsot úsznia a középdöntőben, ezzel ott is döntőbe jutott, amelyben aztán hetedik lett, és összességében pozitívan értékeli a szereplését ebben a számban is.

„Ami miatt mindenképpen maradt bennem hiányérzet, az a száz hát, ahol nem sikerült továbbjutnom az előfutamból. A kétszázas döntőnek a másnapján délelőtt voltak a százas előfutamok, és sajnos ott nem tudtam megismételni az előző esti formámat, pedig előzetesen a százat is nagy reményekkel vártam, legalább a döntőbe kerülés volt a célom. Nem terveztem ilyen módon elengedni a százat, de olyan rosszul esett az a reggeli úszás, hogy egyszerűen akkor nem volt több bennem. A legvégén még a vegyes váltóban úgy érzem, sikerült egy újabb jó úszást hoznom, és a Nagy-Benedek Izabell, Kertész Boróka, Orbán Boróka alkotta négyesünk ötödik lett a döntőben.

Összességében nagyon elégedett vagyok az ifi Eb-szerepléssel.

Az ünneplésre és a pihenésre most nem sok idő jut, hiszen mindjárt, mintegy két hét múlva jön is a párizsi felnőtt Európa-bajnokság, amely az első világversenyem lesz a »nagyok« között. Dolgozom tovább, nyilván egy ilyen siker után motiváltabb vagyok, mint valaha, és alapvetően alig várom már, hogy kipróbáljam magam a felnőttmezőnyben az Eb-n.

Az idénre két nagy célt tűztem ki: az ifi Eb-érmet, illetve a felnőtt Eb-részvételt – jelen állás szerint pedig mindkettőt sikerülhet kipipálnom.

(Kiemelt képet készítette: Derencsényi István/MÚSZ)