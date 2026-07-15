Nemzeti Sportrádió

Úszás: a múlt évinél is erősebb korosztályos csapatunk van

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.07.15. 15:40
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Sós Csaba Jackl Vivien Antal Dávid úszás Kokas Fanni utánpótlás utánpótlássport
Sós Csaba úszókapitány megítélése szerint Münchenben, a múlt heti ifi Eb-n jól teljesítettek mindazok, akiket az augusztusi felnőtt Európa-bajnokságon is ott szeretne látni a medencében a nagyválogatott tagjaként.

A 2025-ös somorjai ifjúsági úszó Eb-n négy érmet szereztek fiataljaink, a két arany egyikét Antal Dávid, a két bronzot pedig Jackl Vivien. Az idein, amely vasárnap zárult a bajor fővárosban, tíz medál került magyar nyakba, s a korosztályától búcsúzó, mert 2026-ban 18 esztendős két kiválóság Münchenben még nagyobbat alakított: Vivien egyedül egy aranyat és három ezüstöt úszott össze, Dávid pedig egy-egy egyéni arannyal és ezüsttel vette ki a részét a magyar medáltermelésből. Sós Csaba szövetségi kapitány tavalyi Eb-értékelésében úgy fogalmazott, hogy „nem kell szégyenkeznünk”, a múlt heti Eb-ről kérdezve pedig azt mondta, hogy

A németországi korosztályos kontinensviadalon személyesen jelen volt szakvezetőtől „különvéleményt” is kértünk: hogy látta az ez évi 3 arany, 5 ezüst és 2 bronz alkotta kollekciónk „előállítóinak” szóló produktumait, na és persze, hogy mit szól a hosszú idő után dobogós helyezésre képes váltónk megjelenéséről?

Hadd kezdjem a legkellemesebb meglepetéssel: Kokas Fanni Európa-bajnoki címet szerzett 200 háton, az után, hogy felnőttbajnok lett idén,

Őt sem véletlenül jelöltem a párizsi Eb-csapatba, várható volt az eddigi teljesítménye alapján, hogy nagyon jó lesz Németországban. Hogy Jövő SC-s klubtársával, Kertész Borókával folytassam, neki még hosszú volt ez az Eb, elfáradt a végére, de nagyszerűen helytállt, ő is hozta a legjobb idejét, bronzérmet nyert Jackl mögött 200 pillangón, és még csaknem három évig ifi lesz, szóval rendkívüli siker az övé, kevesebb, mint tizenhat évesen.”

Két ászunk hozta, amit vártunk-reméltünk tőlük.

„Jackl Vivien végig nagyon megbízható volt, érmeket nyert, aranya mellé egyéni csúcsot repesztett 200 pillangón, nem meglepő, hogy több számban is megúszta a felnőtt Eb-szintet is. Örömmel mondhatom, hogy

Antal Dávid pedig már tavaly teljesítette a felnőtt Eb-hez kellő szintet.

Münchenben is kiválóan szerepelt, megvédte címét 200 pillangón, nyert még egy ezüstöt ötvenen, és váltóban is érmes volt, annak ellenére, hogy nemrég kisérettségizett, és kisebb betegség miatt sem volt zavartalan a felkészülése, egyszóval önmagához méltón úszott.”

Váltóban igencsak régen volt dobogót érő magyar eredmény.

A négyszer kétszázas fiú gyorsváltónk bronzérme nagyon szép siker.

nagy dolog, mégiscsak négyen kell nyomni ott...”’

Münchenben az Antal Dávid mellett Kakuk Koppányt, Takács Botondot és Pápai Olivért felvonultató kvartettünk nagyszerűen „nyomta”.

A befejező ember Pápai Olivér volt, aki az ifibajnokságon már kiugró időt úszott, mely alapján az Eb-csapatba jelöltem. Annál is jobbat ment most, egyéniben 400 gyorson nagyon komoly versenyben szerzett ezüstérmet, emellett váltóban is kimagaslóan teljesített negyedik emberként, a harmadik helyre hozva be a csapatot.”

Sós Csaba összegzésképpen még hozzáfűzte, hogy válogatottunk összteljesítményét, az éremtáblázaton és a pontversenyben kivívott

a csaknem félszáz ország hatszáz juniorját medencébe szólító idei Európa-bajnokságon.

Korosztályos válogatottjaink folyamatosan szállítják az eredményeket,

– summázta a lényeget a kapitány.

AZ 52. IFJÚSÁGI EURÓPA-BAJNOKSÁG MAGYAR ÉRMESEI:

Arany: 
Antal Dávid – 200 m pillangó
Jackl Vivien – 200 m pillangó
Kokas Fanni – 200 m hát

Ezüst: 
Antal Dávid – 50 m pillangó
Pápai Olivér – 400 m gyors
Jackl Vivien – 400 m vegyes
Jackl Vivien – 800 m gyors
Jackl Vivien – 1500 m gyors

Bronz: 
Kertész Boróka – 200 m pillangó
Takács Botond, Antal Dávid, Kakuk Koppány, Pápai Ollivér – 4x200 m fiú gyorsváltó

(Kiemelt képünkön: a müncheni Eb magyar dobogósai (balról): Kokas Fanni, Kertész Boróka, Jackl Vivien, Takács Botond, Pápai Olivér, Antal Dávid, Kakuk Koppány Fotó: Derencsényi IStván/MÚSZ)

Sós Csaba Jackl Vivien Antal Dávid úszás Kokas Fanni utánpótlás utánpótlássport
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