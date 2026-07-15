Atlétika: rajtol az U18-as Európa-bajnokság Rietiben

Csütörtöktől vasárnapig az olaszországi Rietiben rendezik az U18-as atlétikai Európa-bajnokságot, amelyen

48 magyar indul összesen 49 versenyszámban.

A kontinensviadalon 48 ország több mint 1100 ígérete mutatja meg magát. A nevezési listán több magyar reménység is előkelő helyen szerepel. Az idei legjobb eredményeket tekintve Horváth Botond távolugrásban 768 centiméterrel az első, Marton Zsófi súlylökésben 17,29 méterrel a harmadik a versenyszámában.

Marton Zsófi ráadásul egyedüli magyarként duplázik az Eb-n, hiszen a súlylökés mellett diszkoszvetésben is megméreti magát.

Marton Zsófi súlylökésben és diszkoszvetésben is indul az U18-as Eb-n Fotó: Hegedüs Gábor

U18-as atlétikai Európa-bajnokságot legutóbb két évvel ezelőtt, 2024-ben rendeztek Besztercebányán. Akkor Szlovákiában a magyar fiatalok tizenhárom alkalommal végeztek a legjobb nyolcban; a magasugró Bátori Lilianna arany- és a távolugró Hajdu Áron ezüstérme kiemelkedett az eredménysorból.

Rietiben az Európa-bajnokság csütörtök reggel a leány kalapácsvetés selejtezőjével veszi kezdetét. A nyitó napon a fiúk 3000 méteres síkfutó versenyszáma után már érmeket is osztanak.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint

az U18-as Eb-válogatott 26 egyesület sportolóiból áll össze.

A távolugró Horváth Botond ranglistavezetőként vág neki az U18-as Eb-nek Fotó: Hegedüs Gábor

A legtöbb atlétát – egyaránt három-három fővel – az A-Plast Ikarus BSE, a Csepel TC, a Győri AC, a MATE-GEAC, az MTK Budapest, a VEDAC és a Zalaszám-ZAC adja. Két-két versenyzőt delegál a BHSE, a Dobó SE, a KARC, a NYSC, a TSC-Geotech és a VSD, míg az ARAK, az ARS, a BEAC, a Békéscsabai AC, a Békési DAC, a BMTE, a DSC-SI, az FTC, a Haladás VSE, a KASI, a KVDSE, a Miskolci SI, a SMAFC, a Szolnoki Honvéd és a Szolnoki SC-SI egy-egy sportolóval képviselteti magát.

A magyar U18-as Eb-válogatott

Fiúk

100 méter

Szakály Zétény (Haladás VSE)

200 méter

Pandur Huba (BHSE)

Horváth Áron (KASI)

800 méter

Szabó Csanád (FTC)

1500 méter

Kis-Soós Hunor (BEAC)

110 méter gát

Tihanyi Zsombor (KVDSE)

Szabó Viktor Gergő (Csepel TC)

400 méter gát

Nyári Attila (Zalaszám ZAC)

Berecz Balázs (A-Plast Ikarus BSE)

2000 méter akadály

Mireider Gergő (VEDAC)

Fekete Kornél (A-Plast Ikarus BSE)

5000 m gyaloglás

Ligeti Dávid (ARAK)

Rúdugrás

Bernei Balázs (MTK)

Távolugrás

Horváth Botond (VEDAC)

Hármasugrás

Bella Mátyás (Zalaszám-ZAC)

Súlylökés

Nagy Roland (Zalaszám ZAC)

Diszkoszvetés

Krakóczki Bence (MATE-GEAC)

Kővágó Zoltán (Szolnoki Honvéd)

Kalapácsvetés

Windisch Dávid (Dobó SE)

Molnár Marcell (Dobó SE)

Gerelyhajítás

Tóth Zsombor (MATE-GEAC)

Lányok

100 méter

Enyedi Lili (Miskolci SI)

200 méter

Kovács Lili Anita (NYSC)

400 méter

Emmanuel Sophia Akuchi (BMTE)

Tilki Flóra (NYSC)

800 méter

Juhász Dorottya Jázmin (VSD)

1500 méter

Domokos Szonja (KARC)

3000 méter

Fekete Sára (Győri AC)

100 méter gát

Dévald Boglárka (Csepel TC)

Holczer Anett (Győri AC)

400 méter gát

Sipos Veronika (Győri AC)

2000 méter akadály

Szobácsi Flóra (BHSE)

Somogyi Borka (TSC-Geotech)

5000 m gyaloglás

Alföldi Sára Kata (Békéscsabai AC)

Kelemen Bernadett (Békési DAC)

Magasugrás

Bakos Gréta (Szolnoki SC-SI)

Rúdugrás

Zsombor Csenge (MTK)

Szabó Vivien (MTK)

Távolugrás

Szőke Gréta (DSC-SI)

Hármasugrás

Szabó-Kirády Liza (SMAFC)

Nagy Fruzsina (TSC-GEOTECH)

Súlylökés

Marton Zsófi (A-Plast Ikarus BSE)

Esses Laura (ARS)

Diszkoszvetés

Marton Zsófi (A-Plast Ikarus BSE)

Bóka Anna Sára (VSD)

Kalapácsvetés

Molnár Petra Laura (VEDAC)

Gerelyhajítás

Vágó Zsófia (Csepel TC)

Vitális Lelle Boróka (MATE-GEAC)

Hétpróba

Takács Luca (KARC)

(Kiemelt képünkön: a magyar Eb-csapat Forrás: MASZ)