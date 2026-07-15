Atlétika: rajtol az U18-as Európa-bajnokság Rietiben
Csütörtöktől vasárnapig az olaszországi Rietiben rendezik az U18-as atlétikai Európa-bajnokságot, amelyen
48 magyar indul összesen 49 versenyszámban.
A kontinensviadalon 48 ország több mint 1100 ígérete mutatja meg magát. A nevezési listán több magyar reménység is előkelő helyen szerepel. Az idei legjobb eredményeket tekintve Horváth Botond távolugrásban 768 centiméterrel az első, Marton Zsófi súlylökésben 17,29 méterrel a harmadik a versenyszámában.
Marton Zsófi ráadásul egyedüli magyarként duplázik az Eb-n, hiszen a súlylökés mellett diszkoszvetésben is megméreti magát.
U18-as atlétikai Európa-bajnokságot legutóbb két évvel ezelőtt, 2024-ben rendeztek Besztercebányán. Akkor Szlovákiában a magyar fiatalok tizenhárom alkalommal végeztek a legjobb nyolcban; a magasugró Bátori Lilianna arany- és a távolugró Hajdu Áron ezüstérme kiemelkedett az eredménysorból.
Rietiben az Európa-bajnokság csütörtök reggel a leány kalapácsvetés selejtezőjével veszi kezdetét. A nyitó napon a fiúk 3000 méteres síkfutó versenyszáma után már érmeket is osztanak.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint
az U18-as Eb-válogatott 26 egyesület sportolóiból áll össze.
A legtöbb atlétát – egyaránt három-három fővel – az A-Plast Ikarus BSE, a Csepel TC, a Győri AC, a MATE-GEAC, az MTK Budapest, a VEDAC és a Zalaszám-ZAC adja. Két-két versenyzőt delegál a BHSE, a Dobó SE, a KARC, a NYSC, a TSC-Geotech és a VSD, míg az ARAK, az ARS, a BEAC, a Békéscsabai AC, a Békési DAC, a BMTE, a DSC-SI, az FTC, a Haladás VSE, a KASI, a KVDSE, a Miskolci SI, a SMAFC, a Szolnoki Honvéd és a Szolnoki SC-SI egy-egy sportolóval képviselteti magát.
Fiúk
100 méter
Szakály Zétény (Haladás VSE)
200 méter
Pandur Huba (BHSE)
Horváth Áron (KASI)
800 méter
Szabó Csanád (FTC)
1500 méter
Kis-Soós Hunor (BEAC)
110 méter gát
Tihanyi Zsombor (KVDSE)
Szabó Viktor Gergő (Csepel TC)
400 méter gát
Nyári Attila (Zalaszám ZAC)
Berecz Balázs (A-Plast Ikarus BSE)
2000 méter akadály
Mireider Gergő (VEDAC)
Fekete Kornél (A-Plast Ikarus BSE)
5000 m gyaloglás
Ligeti Dávid (ARAK)
Rúdugrás
Bernei Balázs (MTK)
Távolugrás
Horváth Botond (VEDAC)
Hármasugrás
Bella Mátyás (Zalaszám-ZAC)
Súlylökés
Nagy Roland (Zalaszám ZAC)
Diszkoszvetés
Krakóczki Bence (MATE-GEAC)
Kővágó Zoltán (Szolnoki Honvéd)
Kalapácsvetés
Windisch Dávid (Dobó SE)
Molnár Marcell (Dobó SE)
Gerelyhajítás
Tóth Zsombor (MATE-GEAC)
Lányok
100 méter
Enyedi Lili (Miskolci SI)
200 méter
Kovács Lili Anita (NYSC)
400 méter
Emmanuel Sophia Akuchi (BMTE)
Tilki Flóra (NYSC)
800 méter
Juhász Dorottya Jázmin (VSD)
1500 méter
Domokos Szonja (KARC)
3000 méter
Fekete Sára (Győri AC)
100 méter gát
Dévald Boglárka (Csepel TC)
Holczer Anett (Győri AC)
400 méter gát
Sipos Veronika (Győri AC)
2000 méter akadály
Szobácsi Flóra (BHSE)
Somogyi Borka (TSC-Geotech)
5000 m gyaloglás
Alföldi Sára Kata (Békéscsabai AC)
Kelemen Bernadett (Békési DAC)
Magasugrás
Bakos Gréta (Szolnoki SC-SI)
Rúdugrás
Zsombor Csenge (MTK)
Szabó Vivien (MTK)
Távolugrás
Szőke Gréta (DSC-SI)
Hármasugrás
Szabó-Kirády Liza (SMAFC)
Nagy Fruzsina (TSC-GEOTECH)
Súlylökés
Marton Zsófi (A-Plast Ikarus BSE)
Esses Laura (ARS)
Diszkoszvetés
Marton Zsófi (A-Plast Ikarus BSE)
Bóka Anna Sára (VSD)
Kalapácsvetés
Molnár Petra Laura (VEDAC)
Gerelyhajítás
Vágó Zsófia (Csepel TC)
Vitális Lelle Boróka (MATE-GEAC)
Hétpróba
Takács Luca (KARC)
(Kiemelt képünkön: a magyar Eb-csapat Forrás: MASZ)