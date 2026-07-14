Kézi: negyeddöntőbe jutott az U20-as férfi Eb-n a magyar válogatott

A romániai U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokságon a csoportkörben mindhárom meccsét megnyerő magyar válogatott a középdöntőben nagyarányú vereséggel kezdett a svédek ellen, így maradtak kérdőjelek a szakasz második, egyben utolsó fordulójára: Sótonyi László szövetségi edző együttese a házigazda román csapat ellen lépett pályára kedd este, a kezdéskor már annak tudatában, hogy a svédek nem sokkal korábban egy góllal legyőzték a szlovénokat, vagyis a magyaroknak a negyeddöntőbe jutáshoz egy pont is elég volt.

Az viszont nem kérdés, hogy a válogatottunk nem ezt, hanem a győzelmet jelölte ki célként (amire a korábbi meccsek alapján jó esély mutatkozott, hiszen a románok korábban a svédektől 18, a szlovénoktól 21 góllal kaptak ki), a meccs elején pedig ehhez mérten jól is kezdett, 4–0-val, pontos támadójátékkal és kemény védekezéssel.

A román edző máris időt kért, a magyar lendület pedig ezután megtört, 4–3-ra zárkózott az ellenfél, a csapatunk azonban nem engedte ki a kezéből a vezetést. Bár sok ziccert hibázott a válogatott, az előnyét a félidőre hétgólosra növelte. A folytatásban csak a különbség volt a kérdés, a magyarok végül

magabiztos sikerrel, 41–28-as győzelemmel biztosították be a helyüket a legjobb nyolc között.

Sótonyi László a meccs utáni értékelésében kiemelte, a kérdés az volt, a hétfői vereség után fel tud-e állni a csapat, és pályára tudja-e vinni a megbeszélt játékot, ami sikerült, ráadásul kulcsfontosságú helyzetben, hiszen ezen a meccsen múlt, hogy az alapcélját, vagyis a legjobb nyolcba jutást eléri-e a válogatott.

A negyeddöntőben folytatják tehát a magyarok az U20-as férfi Eb-n, csütörtökön a németek ellen.

U20-AS FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

Középdöntő, 2. mérkőzés

Magyarország–Románia 41–28 (20–13)

A magyar gólszerzők: Gáncs-Pető 9, Gazsó 7, Mészáros 7, Eklemovic 4, Fazekas 4, Pintér 4, Apró 2, Furka 1, Horváth 1, Szujó 1, Zakor 1, Horváth-Garaba, Kucsera, Vincze, Balogh (kapus), Várady-Szabó (kapus).



Középdöntő:



07.13. Magyarország–Svédország 24–40



07.14. Magyarország–Románia 41–28



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Balogh Ádám (FTC), Erdei Benedek (Balatonfüredi Kézilabda Akadémia), Várady-Szabó László (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Szujó Zsombor (CYEB-Budakalász), Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövő: Horváth Dávid (Budai Farkasok-Rév)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (ETO University HT), Pintér Koppány (Veszprém Handball Academy),

Beállók: Furka Márton (OTP Bank-PICK Szeged), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA), Zakor Zalán (ETO University HT)

Balátlövők: Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Gazsó Péter (LIQUI MOLY NEKA), Vincze Péter (OTP Bank-PICK Szeged), Horváth-Garaba Ádám (FTC)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Hoffmann Balázs (Szigetszentmiklósi KSK)



Szövetségi edző: Sótonyi László

Edző: Tombor Csaba

Kapusedző: Nahaj László

Erőnléti edző: Lattenstein Dániel