Kosárlabda: újra a csúcsra ért a DEAC az U21-es férfibajnokságban

Mint arról beszámoltunk, a DEAC nyerte meg az U21-es férfi kosárlabda-bajnokság pécsi országos döntőjét, miután a fináléban a debreceniek szinte végig vezetve a meccsen, végül tíz ponttal verték a házigazda NKA Universitas Pécset, ezzel újból elhódították a bajnok címet, megvédve tavalyi elsőségüket. A mezőny legeredményesebbjeként Flasár Botond 19 pontig, illetve 6 lepattanóig, 5 gólpasszig és 1 blokkig jutott a döntőben.

Nem volt könnyű utunk a bajnoki cím felé, sőt szerintem összességében most nagyobb kihívás volt győzni, mint a tavalyi országos döntőben

– mondta Flasár az Utánpótlássportnak. – Úgy érzem, az idei mezőny a nyolcas döntőben erősebb volt, jobb minőséget képviselt. A péntek reggeli negyeddöntőben a Fót ellen némileg megszenvedtünk, de másnap a döntőbe jutásért a Szegedet már simán tudtuk nyerni, és valamelyest spórolni is sikerült az energiákkal a Pécs elleni fináléra. Azt gondolom, a két egyértelműen legjobb csapat vívta a döntőt, ráadásul előzetesen azt sem lehetett igazán megmondani, hogy mi vagy a pécsiek vagyunk inkább az esélyesek, egyenrangú ellenfelekként vágtunk neki az aranyért.

Ugyanakkor nekünk sikerült aztán megmutatni, hogy azért mi még a házigazda Pécsnél is kicsit magasabb szintet képviselünk, és bebizonyítottuk, hogy mi vagyunk a legjobb csapat itthon.

Az elejétől kezdve uraltuk a döntőt, a Pécs ugyan többször is visszajött, de alapvetően kézben tartottuk a mérkőzést. Nem mondanám, hogy könnyű győzelmet arattunk, viszont végig kontorálltuk a meccset, és mi irányítottunk. Számunkra az mindenképpen nagy előnyt jelentett az országos döntőben, hogy az egész évadban együtt játszottunk az NB I/B Piros csoportjában szereplő csapatunkban, így az összeszokottságra, az összhangra nem lehetett panasz."

Flasár Botond Fotó: Németh József/MKOSZ

Az országos döntő All Star-csapatába is beválasztott Flasár Botond kiemelte a következő szezonban ismét hasonló elánnal szállnak majd harcba a győzelemért, és célba veszik a triplázást.

A DEAC ebben az évadban az U21-es és az U19-es bajnokságot is megnyerte, míg az U16-osok között ezüstérmesként zárt.

(Kiemelt kép forrása: DEAC)