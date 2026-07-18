Teljesítményével kivívta a rajongók szeretetét és elismerését Csenterics Adrián

Tanulás, fejlődés, tapasztalatszerzés– így foglalta össze az előző bajnoki idényét Csenterics Adrián. A kapus októberben lesz 22 éves, a felnőttkarrier voltaképpen még előtte áll, de igencsak kalandos esztendő van mögötte.

„Annak idején sokat beszélgettem MTK-s csapattársammal, Stieber Zoltánnal – mondta lapunknak a fiatal futballista, aki az előző klubévadban a budapesti kék-fehérektől kölcsönbe került a Méridához, és a spanyol klub a nyáron megvásárolta a játékjogát. – Engem mindig érdekelt, hogy a rutinos játékosok mit éltek meg a pályafutásuk során, Zolit is sokat faggattam, és aztán megemlítette, úgy érzi, elérkezett az idő, hogy befejezze a futballt és menedzserként kezdjen el dolgozni. Hosszú éveket töltött külföldön, szerepelt a magyar válogatottban, gólt szerzett az Európa-bajnokságon, szóval rengeteg hasznos tanácsot kaptam már korábban is tőle – aztán megkérdezte, mi lenne, ha játékosügynökként dolgozna velem. Tetszett az ötlet…”

A kapus 2018-ban a Vasas Kubala Akadémiától került az MTK-hoz, 2023–2024-ben Kozármislenybe, majd a BVSC-be adták kölcsön, a következő idényben pedig már a kék-fehérek állandó kerettagja volt. A bajnokságban kétszer, a Magyar Kupában ötször állhatott a kapuban, a többi mérkőzésen a kispadon ült.

„Egy évvel ezelőtt úgy tűnt, nem számíthatok sokkal több játéklehetőségre, így amikor Stieber Zoltán felvetette, lenne lehetőségem Spanyolországban védeni, elgondolkodtam. A Mérida AD csapatáról volt szó, amely a spanyol harmadosztályban szerepel és mert az MTK is hajlott a kölcsönadásra, belevágtam. Érdekes az élet: még a gimnáziumban volt egy év, amelyet csak a nyelvtanulásra szántunk, és akkor éppen a spanyolt választottam. Ennek hasznát vettem, amikor megérkeztem. Azt nem állíthatom, hogy beszéltem a nyelvet, de volt némi alapom, értettem ezt-azt, és a kint töltött idő alatt e tekintetben is sokat fejlődtem.”

Ez természetesen hasznos, de Csenterics Adrián is arról beszélt, azért tette próbára magát, hogy elsősorban kapusként fejlődjön. Noha nem volt egyértelmű, a poszton hányadik számúként számítanak rá, az első edzéseken meggyőzte a szakmai stábot, és harminchat bajnoki mérkőzésen állhatott a kapuban – az utolsó két fordulóban kapott csak játéklehetőséget a cseréje.

„A spanyol harmadosztályról nyilván kevés információja van a szurkolóknak, én is kíváncsi voltam, milyen lesz. Vannak azért nagy különbségek: némely klubnál a körülmények messze vannak a magyar élvonalétól, de ebben a ligában szerepel a Real Madrid, a Celta Vigo, az Athletic Bilbao vagy az Osasuna B-csapata. Ellenük általában az edzőközpontjukban rendezték a mérkőzéseket, és az első csapatból többen is szerepeltek ezeknél az együtteseknél. A színvonal? A Tenerife lett a bajnok, azt gondolom, az NB I-ben a dobogóért küzdene, mi végül a tizedik helyen végeztünk, és úgy érzem, mi sem esnénk ki a magyar első osztályból. Játszhattam kitűnő pályákon, de volt, ahol esős időben kiszámíthatatlanul pattogott vagy csúszott meg a labda, szóval különböző impulzusok értek – és mert tanulni mentem Spanyolországba, mindez csak a hasznomra vált.”

Megkedvelték a helyi szurkolók is, általában négyezer drukker volt kint a Mérida meccsein. A rajongók a közösségi oldalukon kétszer is a hónap, a bajnokság végén az idény legjobbjának választották a magyar kapust, aki a szabadidejét is próbálta hasznosan eltölteni. Mérida körülbelül félúton fekszik Madrid és Lisszabon között, így a szabadnapján volt lehetősége felfedezni a két fővárost is.

A hangsúly természetesen a labdarúgáson volt.

„Most úgy érzem, a személyiségem is sokat fejlődött a Spanyolországban eltöltött év alatt. Eleinte nagyon furcsa volt, hogy a kapusedző folyamatosan kritizál, időnként kiabál, majd az edzés végén barátságosan elhív kávézni. Aztán rájöttem, ez a munkamódszere, így próbálja belőlem kihozni a maximumot. Amikor a tavasszal hangosan rám szólt, már sokkal jobban kezeltem, mint amikor megérkeztem. Nagyon jól éreztem magam a közösségben, egy pillanatra sem bántam meg, hogy belevágtam ebbe a kalandba. Még mindig fiatal vagyok, optimális esetben még akár tizenöt évig vagy még tovább tarthat a pályafutásom, szóval van időm tanulni, fejlődni kapusként és emberileg egyaránt.”

És a jövő? A Mérida az angol Premier League-ban szereplő Brentford érdekkörébe tartozik, és a magyar kapus – kivételes lehetőségként – Londonban kezdheti el a felkészülést, a folytatás ezt követően derül ki.