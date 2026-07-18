Németország a csúcstartó a bronzérmek tekintetében

A legtöbb ezüst és a legtöbb bronz is Németországé a labdarúgó-világbajnokságokon. A Nationalelf legközelebb 2030-ban foghatja be az ötszörös bajnok Brazíliát (ugyanígy az olaszok, s persze az argentinok, ha legyőzik Spanyolországot vasárnap) aranyérmek tekintetében. Ettől függetlenül a statisztikák és a vb-történelem szerelmeseinek érdekességet jelenthet a bronzmérkőzések története, a 23. labdarúgó-világbajnokságon a 21. következik. Az első, 1930-as kiadásban még nem rendeztek, de a FIFA a tornán elért eredmények alapján az Egyesült Államokat ítélte harmadiknak, 1950-ben pedig a lebonyolítás volt más, Svédország léphetett a dobogó alsó fokára. Az első klasszikus bronzmeccsre 1934-ben került sor, az Anschluss előtt négy, a berlini olimpia előtt két évvel a nemzetiszocialista Németország 3:2-re legyőzte az egyre nagyobb politikai nyomás alatt álló, Magyarországot a nyolc között búcsúztató, Hugo Meisl vezette Wundermannschaftot, Ausztriát. 1938-ban a legendás Leo­nidas megkoronázta a tornán nyújtott teljesítményét a svédek elleni (4:2) duplájával, ez volt Brazília első érme világbajnokságon, 0:2-es hátrányból kapaszkodott vissza.

Érdekesség, hogy ahogy 1938-ban, úgy 1954-ben is az a csapat veszítette el a bronzért zajló meccset, amelyik kikapott Magyarországtól az elődöntőben: Svédország után Uruguay címvédőként maradt érem nélkül, Ausztria pedig 3:1-es sikerével elérte eddigi egyetlen dobogós helyezését. Szédületes mérkőzés volt az 1958-as: Just Fontaine négy góljával 6:3-ra legyőzte a címvédő NSZK-t Franciaország. Manapság elképzelhetetlen párosítás volt a Chile–Jugoszlávia (1:0) 1962-ben, 1966-ban pedig az Eusébio fémjelezte Portugália érte el története legjobb eredményét a szovjetek ellen, akiknek az útja Magyarországon át vezetett a negyedik helyig.

Az NSZK 1970-ben drámai körülmények között maradt le a brazilok elleni álomdöntőről, Uruguay ellen javított (1:0), majd 1974-ben a vb sztárja, ­Grzegorz Lato a brazilokat szomorította a bronzmeccsen (1–0). Argentínában már Brazíliáé lett a harmadik hely (az egy évvel később az UEFA-kupában a Rába ETO-t a Juventusszal kiejtő Franco Causio góljára Nelinho és Dirceu válaszolt). Nyolc év kihagyással megint a lengyelek ideje következett, no persze nem a döntőben, hanem egy nappal korábban, 3–2-re legyőzték a két évvel később Eb-győztes, négy évvel később vb-bronzérmes (hosszabbításban 4–2 Belgium ellen), Michel Platini vezette franciákat. Végre Anglia is szóba kerül, 1990-ben „szokás szerint” tizenegyesekkel esett ki fontos pillanatban, s bár a 81. percben a bronzmeccsen egyenlített a házigazda olaszok ellen, még a lefújás előtt döntött a gólkirály, Salvatore Schillaci. Az Egyesült Államokban Svédország megszerezte harmadik érmét (egy ezüst, két bronz) világbajnokságon, miután Bulgáriát lemosta az eddigi legsimább bronzmeccsen (4–0).

Horvátország a délszláv háborúból kikászálódva ért el hihetetlen eredményt 1998-ban (2–1 Hollandia ellen), négy évvel később a társházigazda Dél-Koreát többek közt minden idők leggyorsabb vb-góljával múlta felül Törökország ­(3–2). Németország szintén házigazdaként játszhatott a bronzért, s legalább annyi vigaszt nyújtott a közönségének, hogy Portugáliát legyőzte 3–1-re. Négy évvel később Uruguaynak is hármat lőtt (3–2), ahogy Hollandia az otthon már az elődöntőben is porig alázott Brazíliának ­(3–0). Nyolc évvel ezelőtt Anglia Belgiumtól kapott ki (2–0) Oroszországban, négy éve pedig az ilyen magasságokban még sosem járó Marokkó távozott üres kézzel Katarból a Horvátország elleni meccs után.

Szombati győzelmével Franciaország a vb-történelem második legtöbb harmadik helyét jegyezné.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

BRONZMÉRKŐZÉS

23.00: Franciaország–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!