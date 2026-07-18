Nemzeti Sportrádió

F1, Belga Nagydíj, 3. szabadedzés

H. L.H. L.
2026.07.18. 12:14
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Belga Nagydíj Formula–1
A Red Bull meglepően jó formában kezdett a Formula–1-es Belga Nagydíj helyszínén, és egyelőre Max Verstappen tűnik Andrea Kimi Antonelli első számú kihívójának a hétvégén. George Russell eközben nem igazán találta a tempót a nyitó napon, és a Ferrarinál is van tér a javulásra. Arról, hogy miként alakul a harmadik szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

71. BELGA NAGYDÍJ
JÚLIUS 17., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen 1:47.070
2. szabadedzés1. Antonelli 1:45.944
JÚLIUS 18., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 19., VASÁRNAP
A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00

 

 

szabadedzés F1 Belga Nagydíj Formula–1
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