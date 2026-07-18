F1, Belga Nagydíj, 3. szabadedzés

A Red Bull meglepően jó formában kezdett a Formula–1-es Belga Nagydíj helyszínén, és egyelőre Max Verstappen tűnik Andrea Kimi Antonelli első számú kihívójának a hétvégén. George Russell eközben nem igazán találta a tempót a nyitó napon, és a Ferrarinál is van tér a javulásra. Arról, hogy miként alakul a harmadik szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

71. BELGA NAGYDÍJ JÚLIUS 17., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Verstappen 1:47.070 2. szabadedzés 1. Antonelli 1:45.944 JÚLIUS 18., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 JÚLIUS 19., VASÁRNAP A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Magyar Nagydíj, Mogyoród július 26., 15.00 Holland Nagydíj, Zandvoort augusztus 23., 15.00 Olasz Nagydíj, Monza szeptember 6., 15.00