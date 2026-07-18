F1, Belga Nagydíj, 3. szabadedzés
A Red Bull meglepően jó formában kezdett a Formula–1-es Belga Nagydíj helyszínén, és egyelőre Max Verstappen tűnik Andrea Kimi Antonelli első számú kihívójának a hétvégén. George Russell eközben nem igazán találta a tempót a nyitó napon, és a Ferrarinál is van tér a javulásra. Arról, hogy miként alakul a harmadik szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|71. BELGA NAGYDÍJ
|JÚLIUS 17., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:47.070
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.944
|JÚLIUS 18., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚLIUS 19., VASÁRNAP
|A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
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