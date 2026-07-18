Nemzeti Sportrádió

Matthäus szerint Olise marad a Bayern Münchenben

T. Z.T. Z.
2026.07.18. 12:39
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Fotó: Getty Images
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Bayern München Real Madrid Lothar Matthäus Michael Olise
A német labdarúgás és a Bayern München legendája, Lothar Matthäus szerint semmi esély nincs arra, hogy Michael Olise a következő idényben a Real Madridban futballozzon.

Mint beszámoltunk róla, sajtóhírek szerint Michael Olise eldöntötte, távozni szeretne a Bayern Münchentől, és a Real Madridban folytatná pályafutását. Bár a bajorok rendre határozottan kijelentették, hogy nem hajlandók megválni a csapat egyik legjobb játékosától, az utóbbi időkben napvilágot látó információk miatt azért illik komolyan venni az esetleges átigazolásáról szóló pletykákat is.

A Bayern München korábbi klasszisa, Lothat Matthäus szerint azonban a bajor szurkolóknak nem kell aggódniuk, Olise marad majd a csapatnál: „Személy szerint megértem a Real Madrid iránti vágyakozását idézte az As a német legendát. – Minden futballista szeretne egyszer a Real Madridban futballozni, a Bayern azonban még csak tárgyalni sem lesz hajlandó, egyszerűen kinevetik ezeket a híreszteléseket.”

Matthäus úgy véli, Olise játékával hosszú távon számolnak a német rekordbajnoknál: „Úgy gondolom, gyakorlatilag nincs esélye annak, hogy Olise a következő idényben a Real Madrid játékosa lesz. Szerintem a Bayern a végén meghosszabbítja a szerződését, és fizetésemelést is ad majd neki” – vélekedett. 

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