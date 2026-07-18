Nemzeti Sportrádió

F1, Belga Nagydíj, időmérő

H. L.H. L.
2026.07.18. 15:46
Fotó: AFP
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F1 Belga Nagydíj Formula–1
A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli remek formában van a Formula–1-es Belga Nagydíjon, és bizakodhatva várhatja az év tizedik időmérőjét. Az olaszhoz a címvédő Lando Norris és Max Verstappen került legközelebb, miközben George Russell a hétvége eleje óta hátrányban van, míg Lewis Hamilton az utolsó edzés végén autót tört. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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F1 Belga Nagydíj Formula–1
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