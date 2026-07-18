Vb 2026: Donald Trump kiállt a FIFA Balogunnal kapcsolatos döntése mellett

Újfent megdicsérte Gianni Infantinót az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, aki a Trump-toronyban tartott FIFA-fogadáson méltatta a svájci sportdiplomata vezette szervezetnek a Folarin Balogunnak, az amerikai válogatott csatárának eltiltásával kapcsolatos döntését – adta hírül a The Guardian. Mint ismeretes, a Monaco támadóját a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első körében kiállították a Bosznia-Hercegovina ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen, ám Trump személyes közbenjárását követően a szervezet fegyelmi bizottsága úgy határozott, visszavonja a piros lappal járó eltiltást, így Balogun pályára léphetett a belgák elleni nyolcaddöntőben, amelyet a társházigazdák 4–1-re elveszítettek.

„Voltak felejthetetlen pillanatok, a leginkább felejthetetlen az volt, amikor azt az úriembert kiállították – jelentette ki hazája válogatottjának szereplésével kapcsolatban az amerikai elnök. – Így arra kényszerültem, hogy felhívjam Giannit, és javasoljam neki, hogy engedjék játszani a fickót. Nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam, panaszt szeretnék tenni. És valójában fogalmam nem volt, mit fog történni. De, tudják, így sokkal jobb. Mert nincs több vita. A belgák megnyerték a mérkőzést, mi pedig teljes csapattal állhattunk ki. Gondoljanak csak bele, ha Balogun nem játszhatott volna, most azt mondhatnák, hogy megnyerték volna a mérkőzést, ha a legjobb játékosok a rendelkezésükre álltak volna. Úgyhogy Gianni ismét csak jól döntött.”

A fogadáson Donald Trump arról is beszélt: nagyon szurkolt Harry Kane-nek a világbajnoki elődöntőben, és nem értette, Thomas Tuchel miért játszatta védekező felfogásban a csapatát.

„Van Angliában egy nagyszerű játékos, tudják, akivel golfoztam. Ő Harry, aki fantasztikusan játszott, és lehet, hogy hibát követtek el, amikor arra kényszerítették, hogy védekezzen. De mit tudok én a futballról? Megszerezték a vezetést, aztán a legjobb játékosukat beállították védekezni. Kicsit támadóbbnak kellett volna lenni… De nem, nem mondok ilyet, hiszen mit tudok én az edzői szakmáról? Mindenesetre kicsit furcsa volt” – jegyezte meg viccesen az amerikai elnök.

Gianni Infantino szerint a világbajnokság sikere messze meghaladta a várakozásokat.

„Az amerikai álom, Elnök úr, megvalósult. Amerikában egyesítettük a világot – mondta a FIFA-elnök. – Ez nemcsak minden idők legnagyszerűbb világbajnoksága, hanem a legnagyobb emberi, társadalmi és kulturális esemény, amelyet a világ valaha látott, s köszönöm önnek, Elnök úr, hogy ennek részesei lehetünk.”