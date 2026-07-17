Dicstelen szereplésről írt a szerb sajtó a Ferencváros elleni Európa-liga-búcsú után – lapszemle

Kiesett a Vojvodina az Európa-ligából, a pokol még csak most következik – ezzel a címmel számolt be a legolvasottabb szerbiai portál, a Blic a Ferencváros és a Vojvodina budapesti mérkőzéséről, amely a zöld-fehérek 3–0-s győzelmével ért véget, így a Ferencváros 5–1-es összesítéssel jutott tovább az Európa-ligában.

„A Vojvodina labdarúgói dicstelenül kezdték az Európa-liga selejtezőjét, ugyanis már az első párharc után kiestek a Konferencia-ligába. A Ferencváros jobbnak bizonyult a kétmeccses párharcban, most pedig az újvidékiekre még nehezebb feladat vár, annak ellenére is, hogy a harmadik legrangosabb európai kupasorozatban folytatják a küzdelmet. A Vojvodina számára az Európa-liga csoportköre csak álom marad, a valóság pedig pokoli. Mivel nem sikerült túljutniuk a Ferencvároson, és nem jött össze a Twente elleni párharc, a vajdasági együttes a Konferencia-liga selejtezőjének második körében az amszterdami Ajax ellen lép pályára” – írta a Blic.

A korai piros lap megpecsételte a Vojvodina sorsát Budapesten – ezt a címet adta a budapesti találkozóról szóló beszámolónak a Szerbiai Rádió és Televízió (RTS) honlapja. A köztévé tudósításában arra is kitért, hogy a Vojvodina az európai kupameccseken ötödik egymást követő idegenbeli mérkőzésén ötödik vereségét szenvedte el.

„Az újvidékiek már a kilencedik percben rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, amikor Szűcs Kornél utolsó emberként lerántotta a Ferencváros csatárát, Lenny Josephet. A játékvezető azonnal felmutatta neki a piros lapot, így a Vojvodina szinte az egész mérkőzést emberhátrányban játszotta le” – írta az RTS, amely tudósításában megemlítette, hogy „a Vojvodina a Konferencia-liga selejtezőjének második körében folytatja európai szereplését, ahol a párharc első mérkőzésén az Ajaxot fogadja a Karadjordje Stadionban július 23-án. Ezt megelőzően az OFK Beograd elleni mérkőzéssel indítják a szerb Szuperliga új szezonját július 19-én, vasárnap.”

A Ferencváros túl erősnek bizonyult – közölte röviden és tömören a Nova portál a Ferencváros – Vojvodina mérkőzésről készített összefoglalójának címében. A portál természetesen kiemelte a találkozó elején történteket: a mérkőzés kulcspillanata a kilencedik percben érkezett el, amikor a Vojvodina belső védője, Szűcs Kornél azonnali piros lapot kapott, amiért utolsó emberként szabálytalanul állította meg Lenny Josephet, a Ferencváros támadóját.

Újvidéki zakó Budapesten! Az Ajax érkezik a Karadjordje Stadionba – az N1 Televízió beszámolója nem bánt kesztyűs kézzel a portál újságírója az újvidékiekkel, ugyanis azt írta a találkozóról, hogy a Ferencváros 3–0-s (2–0) győzelmével valósággal porrá zúzta az újvidékiek azon illúzióit, hogy bejuthatnak az Európa-liga selejtezőjének második fordulójába.

„Nagy munka vár a következő napokban Miroszlav Tanjgára. Mindenekelőtt az, hogy lelkileg helyrerázza a csapatot, és visszaadja a győzelmekbe vetett hitet. Nem lesz könnyű feladat, hiszen először az OFK Beograd elleni mérkőzés következik, amelynek kimenetelétől nagyban függ majd a budapesti sebek gyógyulásának gyorsasága.”

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–VOJVODINA (szerb) 3–0 (2–0)

Budapest, Groupama Aréna, 13 901 néző. Vezette: Vitalijs Spasjonnikovs (Raimonds Tatriks, Diana Vanaga) – lettek

FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth (Nagy O., 82.), M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Gruber, 61.), N. Keita, Corbu – Zachariassen (Lisztes, 74.), Joseph (Szevikjan, 74.), Yusuf (Acolatse, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs

VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics (Sz. Mitrovics, 76.), Djakovac (Peranovics, 84.), Petrovics – Szukacsev (Kolarevics, 76.), Vukanovics (Kokanovics, 60.), Zukics (Vidoszavljevics, 60.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga

Gólszerző: Joseph (27.), Zachariassen (34.), Gruber (71.)

Kiállítva: Szűcs K. (9.)

Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!