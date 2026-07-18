Férfi kézilabda NB I: Lékai marad, Ancsin távozik – teljes az FTC kerete a következő idényre

A Ferencváros hivatalos honlapján olvasható tájékoztatásból kiderült, hogy változások történtek a férfi kézilabdacsapat életében az elmúlt hónapokban. A stabil élvonalbeli szereplés érdekében költségvetés-optimalizálást hajtott végre a klub, hosszú egyeztetések és a szerződések újratárgyalása után azonban ennek ellenére is maradt a Ferencváros kötelékében számos élvonalbeli, sőt, válogatott rutinnal rendelkező játékos is.

Paál László, a kézilabda-szakosztály igazgatója a klubhonlapnak így fogalmazott: „Nehéz időszakon vagyunk túl, a tárgyalássorozat után viszont olyan keret alakult ki, amely gazdasági szempontból kezelhető, és amely szerintem sok örömet szerez majd a szurkolóknak, de biztosan jelentősen erősebb annál, mint amelyre talán a közvélemény számíthatott a sajtóban megjelent hírek alapján. (…) A csapat első osztályú szereplése érdekében muszáj volt fájó döntéseket hoznunk. Átalakult a keret, de hiszem, hogy stabil élvonalbeli együttesünk lesz, amely azért is különösen fontos, mert így van kézzelfogható, elérhető cél az utánpótlás-akadémiánkon nevelkedő tehetségek számára.”

A klub közleménye szerint az akadémiától csatlakozik az NB I-es kerethez Elter Donát, Furka Máté, Győri Zsombor, Konczos Máté, Magyar Bence, Mészáros Márk, Síró Máté, Tarjányi Dániel és Török Ákos, valamint az újonnan igazolt Bálint Bence, Bodnár Géza és Mikler Krisztián. A már korábban bejelentett játékosok mellett a nyáron távozott Csörgő Kristóf, Debreczeni Dávid, Deményi Xavér, Füzi Dániel, Győri Kristóf, Győri Mátyás, Karai Miklós, Kiss Bence és Prainer Viktor, illetve eldőlt, hogy Ancsin Gábor sem lesz a keret tagja. A szakmai stáb összetételében is jelentős változás történt, az együttes vezetőedzője az évtizedek óta a Ferencvárost erősítő, az elmúlt években a legidősebb fiú utánpótláscsapatot irányító Kiss György lesz.

A csapat felkészülése július utolsó hetében kezdődik.

A FERENCVÁROS FÉRFI KÉZILABDACSAPATÁNAK 2026–2027-ES KERETE

Kapusok: Balogh Ádám, Magyar Bence, Mikler Krisztián

Balszélsők: Juhász Ádám, Kovacsics Péter, Síró Máté

Jobbszélsők: Bujdosó Bendegúz, Csanálosi Richárd, Kovács Boldizsár

Beállók: Bodnár Géza, Győri Zsombor, Török Ákos

Átlövők, irányítók: Bálint Bence, Elter Donát, Furka Máté, Horváth-Garaba Ádám, Koller Tamás, Konczos Máté, Lékai Máté, Mészáros Márk, Nagy Bence, Tarjányi Dániel, Tóth Péter

Vezetőedző: Kiss György