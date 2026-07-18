Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: legyőzte a németeket az U18-as leányválogatott Tenerifén

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2026.07.18. 10:37
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Az U18-as leány kosárlabda-válogatott a németek elleni sikerrel kezdte a tenerifei felkészülési tornát.

Tenerifén szerepel felkészülési tornán az U18-as leány kosárlabda-válogatott, amely az első mérkőzésén

49–44-re győzte le a német korosztályos csapatot.

A wbasket.hu beszámolója szerint Laczka Miklós együttese végig vezetve, a harmadik negyed elején tízpontos előnyben is játszva aratott végül ötpontos sikert. A magyarok szombat este a házigazda tenerifei csapat ellen lépnek pályára.

U18-AS LEÁNYVÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, Tenerife
Németország–Magyarország 44–49 (13–18, 16–13, 8–12, 7–6)
A német válogatott pontszerzői: Steinbicker 11/3, Ruholl 5, Knaup -, Haux 3, Schönauer 1, Paradzik 2, Siebold -, Ivancic 9/3, Lischka 2, Metz 10, Bieltschik -, Grgat 1.
A magyar válogatott pontszerzői: Josepovits 11, Babay-Bognár 6, Ocsenás 10/3, Tatai -, Ferletyák -, Puskás 1, Tálosi 2, Gálos 3/3, Dinnyés -, Csaplár-Nagy 10, Bori 3, Biczó 3.

(Kiemelt fotó: Mercedes Segarra)

kosárlabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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