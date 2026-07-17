Nemzeti Sportrádió

Szombaton Salernóban rajtol az Európai Egyetemi Játékok

K. Z.K. Z.
2026.07.17. 16:00
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Címkék
kosárlabda röplabda Európai Egyetemi Játékok
Július 18. és augusztus 1. között az olaszországi Salernóban rendezik meg az idei Európai Egyetemi Játékokat, amelyen több mint kétszáz magyar versenyző indul.

Két éve Debrecen és Miskolc volt a színhelye az Európai Egyetemi játékoknak, amelyt idén az olaszországi Salernóban rendeznek, A július 18-án rajtoló seregszemlén (több sportágban már a „nulladik napon”, pénteken megkezdődtek a küzdelmek) az előzetes nevezési adatok szerint 30 ország 160 egyetemének, nagyjából 4000 versenyzőjét várják a helyszínre, akik 13 sportágban (3×3 kosárlabda, 7-es rögbi, amerikai foci, asztalitenisz, futsal, kézilabda, kosárlabda, padel, röplabda, strandkézilabda, strandröplabda, tenisz, tollaslabda) mérik össze erejüket. 

Magyarországról 14 egyetem 214 sportolója és 64 kisérő vesz részt a megmérettetésen, s mindössze két sportágban, rögbiben és amerikai futballban nem képviseltetik magukat. Az EEJ-n a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Debreceni Egyetem (DE), az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Kodolányi János Egyetem (KJE), a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE), a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF), a Miskolci Egyetem (ME), a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a Semmelweis Egyetem (SE) és a Széchenyi István Egyetem (SZE) képviseli a magyar színeket.

Az Európai Egyetemi Játékok annyiban különbözik az Egyetemi Világjátékoktól (amellett, hogy itt csak a kontinensről indulnak), hogy a csapatok nem az országukat, hanem az egyetemüket képviselik. 

 

kosárlabda röplabda Európai Egyetemi Játékok
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