Szombaton Salernóban rajtol az Európai Egyetemi Játékok

Két éve Debrecen és Miskolc volt a színhelye az Európai Egyetemi játékoknak, amelyt idén az olaszországi Salernóban rendeznek, A július 18-án rajtoló seregszemlén (több sportágban már a „nulladik napon”, pénteken megkezdődtek a küzdelmek) az előzetes nevezési adatok szerint 30 ország 160 egyetemének, nagyjából 4000 versenyzőjét várják a helyszínre, akik 13 sportágban (3×3 kosárlabda, 7-es rögbi, amerikai foci, asztalitenisz, futsal, kézilabda, kosárlabda, padel, röplabda, strandkézilabda, strandröplabda, tenisz, tollaslabda) mérik össze erejüket.

Magyarországról 14 egyetem 214 sportolója és 64 kisérő vesz részt a megmérettetésen, s mindössze két sportágban, rögbiben és amerikai futballban nem képviseltetik magukat. Az EEJ-n a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Debreceni Egyetem (DE), az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Kodolányi János Egyetem (KJE), a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE), a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF), a Miskolci Egyetem (ME), a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a Semmelweis Egyetem (SE) és a Széchenyi István Egyetem (SZE) képviseli a magyar színeket.

Az Európai Egyetemi Játékok annyiban különbözik az Egyetemi Világjátékoktól (amellett, hogy itt csak a kontinensről indulnak), hogy a csapatok nem az országukat, hanem az egyetemüket képviselik.