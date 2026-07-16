Nemzeti Sportrádió

Kosztolányi Hunor: A kadét Eb-győzelem mutatta meg az irányt

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.07.16. 17:31
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vívás Kosztolányi Hunor utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A 18 éves tőröző, Kosztolányi Hunor tavaly kadét Európa-bajnoki címmel, az idén U23-as Eb-bronzzal jelezte, hogy a hazai vívósport kiemelkedő ígéretei közé tartozik.

Tavaly februárban a törökországi Antalyában rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokságon a kadét tőrözők mezőnyében Kosztolányi Hunor végig fantasztikus teljesítményt nyújtva

érdemelte ki az Eb-címet.

A Szigetszentmiklósi TE reménységét már a csoportkörben sem tudták legyőzni, aztán az egyenes kieséses szakaszban is remekelt, és sorra múlta felül kihívóit.  Az elődöntőben a francia Lucas Robinet ellen 15:12-re nyert, majd a döntőben egyetlen tussal, 15:14-gyel bizonyult jobbnak az olasz Marco Panazzolónál.

A 18 éves fiatal az idén az olaszországi Cagliariban rendezett U23-as Európa-bajnokságon is megmérette magát és az elődöntőben csak a későbbi győztes francia Louis Pradel tudta felülmúlni 15:6-ra, így a magyar kitűnőségnek bronz került a nyakába.

Kosztolányi Hunor 2025-ben kadét Eb-győztes lett Fotó: Bizzi Team

A Kessler Zoltán és Kessler Vilmos által felkészített tőröző az új évadban másodévesnek számít a juniorok között, de nemcsak aktuális korosztályában, hanem a későbbiekben is tovább szállítaná a sikereket.

„Nagyszerű dolog volt hogy kadétéveimet egyéni Európa-bajnoki címmel tudtam zárni, és utólag úgy gondolom, hogy nem is maga az első hely számított sokat, hanem mindaz, amiket általa kaptam – mondta Kosztolányi. – A motivációmra rendkívül jó hatással volt az aranyérem, és igazából az a győzelem mutatta meg, hogy van keresnivalóm a vívásban, ez az a sportág, amelyben képes vagyok nagyot alkotni. Talán még sosem voltam olyan boldog, mint azon a napon, amikor megnyertem az Eb-t. Természetesen az U23-as Eb-bronznak is örülök és továbbra is szeretnék jól teljesíteni a korosztályos versenyeken, de már ezeknél távolabbi, fontosabb céljaim is vannak.

Ez az az irány, amelyet a korosztályos sikereim megadtak.”

(Kiemelt képünkön: Kosztolányi Hunor Forrás: Bizzi Team)

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