Nemzeti Sportrádió

Judo: Kollár Sebestyén sikeres Ek-szezon után várhatja a junior Eb-t

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.17. 09:02
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utánpótlás cselgáncs utánpótlássport Kollár Sebestyén
A tatabányaiak 20 éves dzsúdósa, Kollár Sebestyén (66 kg) remek eredményekkel zárta az idei junior Európa-kupa-versenyeket, legutóbb a paksi viadalon is ezüstérmet szerzett, így önbizalommal telve, nagy reményekkel készülhet a szeptember eleji korosztályos Eb-re, amelyen majd a dobogó legfelső fokára állna fel.

Ahogyan arról beszámoltunk, két magyar éremnek, egy-egy ezüstnek és bronznak örülhettünk a paksi junior cselgáncs Európa-kupa-állomáson. A legfényesebb medált a hazai versenyzők közül Kollár Sebestyén szerezte, aki a 66 kilósok mezőnyében kiváló versenyzéssel jutott el a fináléig, amelyben kikapott orosz riválisától, így a második helyen végzett.

Az Ippon Judo SE Tatabánya ígérete az elmúlt fél évben sorra szállítja az érmeket nemzetközi porondon:

három junior Európa-kupán indult, valamennyiről éremmel (két ezüst és egy bronz) tért haza, emellé még pluszban a dubrovniki felnőtt Ek-viadalon is harmadik lett,

tavaly év végén pedig a coneglianói felnőtt European Openen nyert ezüstöt.

„Nagyon szerettem volna megnyerni a paksi Európa-kupát, és aranyérmet nyerni hazai környezetben, emiatt kicsit csalódottan fejeztem be a versenyt, de igazából ez az érzés már másnapra elmúlt, és tudtam abszolúte pozitívan értékelni ezt az eredményt – mondta Kollár az Utánpótlássportnak. – Összességében szerintem most is jól dzsúdóztam, fizikailag is bírtam a küzdelmeket, szóval a formám az rendben volt, de a fináléban a végén sajnos az orosz ellen elkövettem egy bosszantó hibát, ami végül az aranyba került. Itthon, hazai közönség előtt természetesen mindig különleges érzés érmet nyerni, és örülök, hogy újabb dobogós helyezéssel zártam le az idei Európa-kupa-szezont, sikeres fél év van mögöttem. Az év elején klubot váltottam, és ez hál'istennek kiválóan sült el, sok figyelmet és plusz foglalkozást kapok, ezáltal ugrásszerűen tudtam fejlődni, a jó eredményeknek köszönhetően pedig az önbizalmamat is sikerült fokozatosan felépíteni.

Kollár Sebestyén Fotó: Molnár Gyula/EJU

Csernoviczki Csaba tanítványa jelenleg a 12. helyen áll a korosztályos világranglistán a súlycsoportjában, ezzel egyébként a hatodik legjobb európai a rangsorban, így biztosan kiemeltként utazhat majd a szeptember 3-5. között Podgoricában rendezendő junior Európa-bajnokságra. Aztán november közepén Taskentben pedig következik a korosztály világbajnoksága is.

(Kiemelt képet készítette: Molnár Gyula/EJU)

utánpótlás cselgáncs utánpótlássport Kollár Sebestyén
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