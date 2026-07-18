Nagy csatában kikapott és nem jutott be a strandröplabda Nemzetek Kupája elődöntőjébe a magyar férfiválogatott

Az első meccset Dóczi Domonkos és Tari Bence 2:0-ra megnyerte, majd Hajós Artúr és Niemeier Lukas ugyanilyen arányban alulmaradt, így következett az aranyszett, amelyben a rivális volt a jobb.

A hazai együttes csoportjában a harmadik helyen végzett, s mivel csak a győztesek jutottak egyből az elődöntőbe, a másik csoport másodikjával játszott a négy közé kerülésért.