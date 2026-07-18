Nagy csatában kikapott és nem jutott be a strandröplabda Nemzetek Kupája elődöntőjébe a magyar férfiválogatott
Az első meccset Dóczi Domonkos és Tari Bence 2:0-ra megnyerte, majd Hajós Artúr és Niemeier Lukas ugyanilyen arányban alulmaradt, így következett az aranyszett, amelyben a rivális volt a jobb.
A hazai együttes csoportjában a harmadik helyen végzett, s mivel csak a győztesek jutottak egyből az elődöntőbe, a másik csoport másodikjával játszott a négy közé kerülésért.
Az elődöntőben lett–holland és olasz–norvég párharcokat rendeznek.
STRANDRÖPLABDA NEMZETEK KUPÁJA, BUDAPEST
Az elődöntőbe jutásért, férfiak
Lettország–Magyarország 2:1
Edgars Tocs, Gustavs Auzins–Dóczi Domonkos, Tari Bence 0:2 (12:21, 20:22)
Martins Plavins, Kristians Fokerots–Hajós Artúr, Niemeier Lukas 2:0 (21:19, 21:15)
Aranyszett: Fokerots, Auzins–Hajós, Tari 18:16