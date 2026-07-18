Nemzeti Sportrádió

Nagy csatában kikapott és nem jutott be a strandröplabda Nemzetek Kupája elődöntőjébe a magyar férfiválogatott

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.18. 15:32
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Fotó: Dömötör Csaba
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strandröplabda Nemzetek Kupája strandröplabda Tari Bence Hajós Artúr
A magyar férfi strandröplabda-válogatott nagy csatában kikapott szombaton a lettektől, így nem jutott be az elődöntőbe a Nemzetek Kupája nyolcas döntőjében a Városligetben.

Az első meccset Dóczi Domonkos és Tari Bence 2:0-ra megnyerte, majd Hajós Artúr és Niemeier Lukas ugyanilyen arányban alulmaradt, így következett az aranyszett, amelyben a rivális volt a jobb.

A hazai együttes csoportjában a harmadik helyen végzett, s mivel csak a győztesek jutottak egyből az elődöntőbe, a másik csoport másodikjával játszott a négy közé kerülésért.

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fotó 2026.07.18.

Strandröplabda Nemzetek Kupája: Lettország–Magyarország (Fotók: Dömötör Csaba)

Az elődöntőben lett–holland és olasz–norvég párharcokat rendeznek.

STRANDRÖPLABDA NEMZETEK KUPÁJA, BUDAPEST
Az elődöntőbe jutásért, férfiak
Lettország–Magyarország 2:1
Edgars Tocs, Gustavs Auzins–Dóczi Domonkos, Tari Bence 0:2 (12:21, 20:22)
Martins Plavins, Kristians Fokerots–Hajós Artúr, Niemeier Lukas 2:0 (21:19, 21:15)
Aranyszett: Fokerots, Auzins–Hajós, Tari 18:16

strandröplabda Nemzetek Kupája strandröplabda Tari Bence Hajós Artúr
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