Nemzeti Sportrádió

Maronka Zsombor a következő idényben is Hamburgban kosarazik – hivatalos

2026.07.16. 16:56
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Maronka Zsombor (Fotó: Getty Images)
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A következő idényben is Hamburgban kosarazik a válogatott Maronka Zsombor.

A német klub csütörtökön a honlapján jelentette be a 23 éves légiós maradását, aki így a harmadik idényére készülhet a kikötővárosban.

„Az itteni tervek és emberek miatt könnyű volt a döntés, és az Európa-kupa-részvétel nélkül teljes mértékben a Bundesligára tudunk koncentrálni” – jelentette ki a 208 centis kosaras, aki az elmúlt idényben 41 mérkőzésen több mint 20 perc alatt 7.1 pontot és 3.2 lepattanót átlagolt, emellett 36.8 százalékkal dobta a triplákat.

„Zsombort az első itteni évében sérülések hátráltatták, azóta viszont látványos fejlődésen ment át – vélekedett Marvin Willoughby sportigazgató. – Erre utal az is, hogy több klub is érdeklődött iránta, úgyhogy különösen örülünk a közös folytatásnak.”

Maronka 13 éves kora óta a spanyol Badalona játékosa volt, s kölcsönben szerepelt a CB Prat, a Real Betis, a litván Neptunas, majd a Hamburg színeiben. A német egyesület tavaly júliusban szerződtette őt végleg.

 

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