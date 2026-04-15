Úszás: Kokas Fanni bravúrjával kezdődött

Szebben és jobban nem is kezdődhetett volna Kokas Fanni számára az idei felnőtt ob: a Jövő SC 17 éves reménysége háromszor is vízbe ugrott a soproni viadal első napján, és

mindháromszor javított eddigi egyéni csúcsán 50 méter háton.

Ráadásul a matinés bemutatkozást és a középdöntőt követő esti döntőben 28.47 másodperc alatt tudta le a távot, mely idő nem csupán élete legjobbját jelentette, hanem egyszersmind bajnoki aranyérmet is ért Verrasztó Zoltán tanítványának. És persze nagy előrelépést is a tavalyi felnőtt ob harmadik helye után, arról nem szólva, hogy a szám abszolút esélyesének számító Komoróczy Lorát is lehajrázva győzött.

Kokas Fanni klubját egy bronzhoz is hozzásegítette a napot záró számban,

a 4x100 méteres vegyes vegyesváltók versenyében. A Jövő SC-ben mellette a másik női csapattag, Kertész Boróka is az utánpótlás táborát erősíti: a 2010-es talentum ráadásul egyéniben is jeleskedett, 200 pillangón a legjobb idővel (2:10.63 perc) jutott be a csütörtöki döntőbe. A mögötte a középdöntőben másodikként beérkező, 17 esztendős Jackl Vivien (2:11.03) is egyéni csúcsot repesztett, így a finálé a két nagy tehetség külön harcát ígéri az ob második napjának esti programjában.

Jackl – aki a múlt év őszén visszatért Tatabányára nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához, de továbbra is a Bp. Honvéd klubszíneiben versenyez – szerdán 1500 gyorson is medencébe ugrott a Lőver uszodában, s a harmadik idővel biztosította helyét a csütörtöki döntőben.

A férfiaknál ugyancsak a legrövidebb hátúszó számban hirdettek először végeredményt a nyitó napon, és itt is volt a tízfős finálé mezőnyében tinédzser szereplő, nem is egy. Közülük a leglátványosabb produkcióval Papp Sebestyén rukkolt ki, aki alig csúszott le a dobogóról, 25.56-os ideje a negyedik helyhez volt elegendő az Újpesti TE 2008-as születésű versenyzőjének.

(Kiemelt képünkön: Kokas Fanni két felnőtt klasszis versenyzőt, Komoróczy Lorát és Burián Katalint megelőzve nyert 50 háton Forrás: musz.hu)