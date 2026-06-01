A jövő sztárjai: Drahos Leila és Mészárosné Kovács Andrea

2026.06.01. 09:01
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a női kosárlabda NB I legeredményesebb utánpótláskorú játékosa, az U20-as válogatott Drahos Leila és a BEAC vezetőedzője, Mészárosné Kovács Andrea.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban

bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának újabb vendége a női kosárlabda NB I/A-csoportjának legeredményesebb utánpótláskorú játékosa, a BEAC 18 éves, U20-as válogatott ígérete, Drahos Leila, illetve a BEAC első csapatának vezetőedzője, a klub szakmai igazgatója, Mészárosné Kovács Andrea.

A Hornyák Balázs által készített beszélgetésből kiderül, hogyan vezetett a Szegedről induló reménység útja egy kis klubból Újbudára, ahol aztán korosztálya kiemelkedő játékosává vált, és ma már a felnőttélvonalban is hétről hétre csillogtatja tehetségét. Szó esik arról is, hogy

milyen különleges kapcsolat fűzi egymáshoz az edző-játékos páros tagjait,

emellett Drahos arról is beszélt: nagy vágya, hogy bemutatkozhasson a felnőttválogatottban, és reméli, ez a pillanat a közeljövőben el is jöhet számára. Mészárosné Kovács Andreát pedig arról faggattuk, mi kellene ahhoz, hogy több, Leilához hasonló ígéret kerüljön ki a hazai utánpótlásból.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Drahos Leila és Mészárosné Kovács Andrea Fotó: Máj Tamás)

Drahos Leila kosárlabda A jövő sztárjai utánpótlássport Utánpótlássport.hu
