Labdarúgás: Kovács Bendegúz a legjobbak között az ifi BL-ben

Véget ért a labdarúgó UEFA Ifjúsági Liga 2025/26-os kiírása, amelyet már másodszor bonyolítottak le a felnőtt Bajnokok Ligájához hasonló szisztémában: a csapatok a régi csoportkör helyett ligaszakaszból és bajnoki ágról juthattak a legjobb harminckettő közé, amikor is már egyenes kieséses rendszerben zajlottak a küzdelmek.

A ligaszakaszt az angol Chelsea nyerte, a második a portugál Benfica, a harmadik a belga Club Brugge, a negyedik a spanyol Real Madrid lett. A legjobb négyből három bejutott négyes döntőbe (csak a londoniak maradtak le), amelyet a megszokott nyoni Colovray Stadion helyett az ugyancsak svájci Lausanne-ban található Stade de Tuliere-ben tartottak. A negyedik elődöntős helyre a francia Paris Saint-Germain együttese ért oda.

A döntőbe jutásért a Club Brugge 3–1-re győzte le a Benficát,

míg a Real Madrid 1–1-gyel zárult rendes játékidő után tizenegyesekkel verte a PSG-t. A finálé első félidejében a madridiak uralták a pályát, kész csoda volt, hogy csak egy gólt szereztek. A szünet után a belgák a jobbik arcukat mutatták, és egyenlíteni tudtak, a tizenegyespárbajban azonban veszítettek. A Real Madrid 2020 után másodszor ünnepelhetett győzelmet az ifjúsági (U19-es) BL-ben.



Érdekesség, hogy a sorozat 2013 óta íródó történetében spanyol csapat még egyszer sem kapott ki a döntőben: a Barcelona játékosai háromszor, a Real Madrid fiataljai kétszer emelhették magasba a trófeát. Belga együttes pedig még sosem jutott a fináléba, a Club Brugge remeklését megelőzően az Anderlecht 2016-os elődöntőig tartó menetelése volt a nemzeti csúcs.

Hazánkat az idén is a Puskás Akadémia képviselte,

Babó Levente csapata a bajnoki ágon a második körben kapcsolódott be. A felcsútiak a norvég Brann Bergen ellen kezdtek: az idegenbeli 1–1 után idehaza nem született gól, így jöhettek a tizenegyesek. Bozó Mirkó kapus remeklésének – és a magyar lövők magabiztosságának – köszönhetően a Puskás jutott tovább. Ezután a Steaua Bucuresti következett, a románok ellen idegenben 2–1-re nyertek Babóék, itthon viszont 3–2-re kikaptak, így ismét tizenegyesek következtek. A felcsúti alakulat megint jobban bírta, és győzött, minek nyomán 2025-et követően most is ott lehetett a legjobb harminckettő között.

A 32 közé jutást ünnepelte a Puskás Akadémia Forrás: Puskás Akadémia

A nyolcaddöntőbe jutásért a portugál Sportinggal találkozott a Puskás a Pancho Arénában. A vendégek szerezték meg a vezetést, a magyarok egyenlítettek, majd a 94. percben – amikor már mindenki a tizenegyespárbajra készült – a Sporting támadója közvetlen közelről Bozó kapujába fejelt, ezzel továbbjuttatva csapatát.

További magyar érdekeltség is volt az ifi BL-ben:

a holland AZ Alkmaarban futballozó Kovács Bendegúz kiemelkedően játszott a sorozatban, hat meccsen kilenc gólt szerzett, ezzel holtversenyben a góllövőlista második helyén zárt.

A legtöbbször (tízszer) a Betis játékosa, Rodrigo Marina talált be, Kovácshoz hasonlóan kilenc gólt ünnepelhetett a Benfica támadója, Goncalo Daniel és az Ajax fiatalja, Emre Unuvar is. A tizenhat közé jutásért a Borussia Dortmundot 4–0-ra verte a holland csapat, Kovács három gólt is szerzett, majd a nyolcaddöntőben a Benfica elleni 6–2-es vereségben lelhetett némi örömöt, ugyanis mindkét gól az övé volt. A csatár egyébként áprilisban újabb mérföldkövekhez ért: bemutatkozott a holland felnőttélvonalban és a Konferencialigában is, amelyben gólpasszt adott.

A megelőző kiíráshoz hasonlóan, ezúttal is volt magyar érintett a döntőben, ráadásul ugyanúgy a kapusposzton. Igaz, a 2024/25-ös győztes Barcelona kapuját valóban Yaakobishvili Áron védte, míg az idei döntős Club Brugge-ben a magyar állampolgárságú Stefan Ostoici csak cserekapus volt, és nem kapott lehetőséget a sorozatban.

Emlékezetes marad a 2025/26-os évad arról is, hogy megdőlt a nézőcsúcs a sorozatban.

Kölnben 50 000 ezer ember látogatott ki az U19-es csapat Inter ellen vívott, a legjobb tizenhat közé jutásról döntő mérkőzésére.

A korábbi rekordot is éppen az Inter ellen hozták össze: 2024/25-ben a Trabzonspor fiataljai csábítottak ki több mint 40 000 embert a stadionba.

