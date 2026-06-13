Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: az FTC nyerte az U16-os és az U19-es Magyar-kupát is

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2026.06.13. 20:30
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Az FTC nyerte az U16-os és az U19-es labdarúgó Magyar-kupát is szombaton Budafokon.

Szombaton Budafokon rendezték az U16-os, majd az U19-es labdarúgó Magyar-kupa döntőjét, és

végül mindkét korosztályban a Ferencvárosi TC fiataljai emelhették magasba a trófeát.

Az U16-os döntőben az FTC az ETO UNI FC-t győzte le Szegedi Botond 64. percben szerzett góljával 1–0-ra. Az U19-es fináléban a zöld-fehérek a Budapest Honvéd FC-vel találkoztak és a félidőben 2–0-ra vezettek Kuznyecov Dániel és Kovács Kristóf Sándor találataival. A második játékrészben a Honvéd szépített Miták Milán révén, de a mérkőzést az FTC nyerte 2–1-re.

(Kiemelt kép forrása: fradi.hu)

labdarúgás FTC utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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