Labdarúgás: a Vasas Kubala Akadémia nyerte az U17-es Magyar-kupát

Pénteken Telkiben rendezték az U17-es labdarúgó Magyar-kupa döntőjét, melyben a Vasas Kubala Akadémia és az Illés Akadémia találkozott.

A 18. percben a Vasas Balogh Kornél fejesgóljával szerzett vezetést, a 27. percben Víg-Tamás Csanád találatával egyenlítettek a szombathelyiek. Az 1–1-es félidőt követően már csak egy gól esett az összecsapáson, ezt a 73. percben a szintén fejjel eredményes fővárosi játékos, Szász Bálint jegyezte, így

a Vasas Kubala Akadémia 2–1-re nyert és kupagyőzelmet ünnepelhetett.

U17-ES MAGYAR-KUPA

Döntő

Vasas Kubala Akadémia–Illés Akadémia 2–1 (1–1)

Gól: Balogh K. 18., Szász B. 73., ill. Víg-Tamás Cs. 27.

(Kiemelt fotó: Vasas Kubala Akadémia/Facebook)