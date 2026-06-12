Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: a Vasas Kubala Akadémia nyerte az U17-es Magyar-kupát

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2026.06.12. 20:40
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Címkék
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A Vasas Kubala Akadémia 2–1-re legyőzte az Illés Akadémiát az U17-es labdarúgó Magyar-kupa döntőjében.

Pénteken Telkiben rendezték az U17-es labdarúgó Magyar-kupa döntőjét, melyben a Vasas Kubala Akadémia és az Illés Akadémia találkozott.

A 18. percben a Vasas Balogh Kornél fejesgóljával szerzett vezetést, a 27. percben Víg-Tamás Csanád találatával egyenlítettek a szombathelyiek. Az 1–1-es félidőt követően már csak egy gól esett az összecsapáson, ezt a 73. percben a szintén fejjel eredményes fővárosi játékos, Szász Bálint jegyezte, így

a Vasas Kubala Akadémia 2–1-re nyert és kupagyőzelmet ünnepelhetett.

U17-ES MAGYAR-KUPA
Döntő
Vasas Kubala Akadémia–Illés Akadémia 2–1 (1–1)
Gól: Balogh K. 18., Szász B. 73., ill. Víg-Tamás Cs. 27.

(Kiemelt fotó: Vasas Kubala Akadémia/Facebook)

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