Nyílt vízi úszó-vk: Fábián Bettina újabb ezüstérme Setubalban

Fábián Bettina a második helyen végzett a 3 kilométeres, kieséses versenyben a nyíltvízi úszók világkupasorozatának utolsó állomásán, vasárnap a portugáliai Setubalban.
A nemzetközi szövetség honlapja szerint a háromszoros Európa-bajnok Fábiánt ezúttal is csak a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Moesha Johnson tudta megelőzni.
Szombaton 10 kilométeren a férfiaknál Betlehem Dávid győzött, a nőknél Fábián ezüst-, Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmet nyert.
ÚSZÁS
Nyílt vízi világkupa, Portugália
Női kieséses, 3 km
1. Moesha Johnson (ausztrál) 4:38.20 perc
2. Fábián Bettina 4:43.00
3. Kadzsimoto Icsika (japán) 4:43.80
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