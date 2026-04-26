Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: FTC–PAKS 2–0

Betlehem Dávid ezüstérmes az ibizai 5 kilométeres nyílt vízi úszóversenyen

2026.04.26. 16:55
Betlehem második lett 5 km-en (Fotó: Getty Images)
Címkék
nyílt vízi úszás Betlehem Dávid Fábián Bettina
A világkupán aratott két győzelmét követően Betlehem Dávid vasárnap ezüstérmet nyert a nyílt vízi úszók 5 kilométeres ibizai versenyén.

A spanyol tengerparton pénteken és szombaton a világkupa keretein belül rendeztek 10 kilométeres viadalt, valamint 3 kilométeres kieséses versenyt, az FTC 23 éves olimpiai bronzérmese mindkettőt megnyerte, majd vasárnap a spanyol nemzetközi bajnokság részeként az 5 kilométeres küzdelmeket bonyolították le.

Betlehemet csak a francia Sacha Velly tudta megelőzni. Kovács-Seres Hunor ötödikként ütötte meg a panelt, így a harmadik távon is a korábbi junior-világbajnok szerezte meg az indulási jogot a párizsi Európa-bajnokságra – Rasovszky Kristóf és Betlehem védett volt.

„Nagyon pozitív volt ez a hétvége. Mindhárom nap kellett versenyezni, elég nagy mezőnyben, még ma is, a spanyolok miatt. Három éremmel zártam, ezzel nagyon elégedett lehetek. Most megyünk Olaszországba edzeni pár napot, aztán jövő héten újra világkupa, de a legfőbb cél az, hogy az Eb-n menjen nagyon jól, ezért kell minél többet versenyezni addig és az edzéseken is nyomni keményen” – idézte a magyar szövetség oldala Betlehemet.

A nőknél legjobb magyarként Fábián Bettina a hetedik helyen végzett, mindössze egy tizeddel előzte meg Mihályvári-Farkas Viktóriát. A vasárnapi 5 km-en külön díjazták az U16-os korosztályt: Sárkány Zétény ebben utcahosszal győzött, és a felnőttek között is bejött tizediknek.

 

Legfrissebb hírek

