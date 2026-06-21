Nemzeti Sportrádió

Öttusa: U15-ös és U19-es bajnokokat avattak

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.06.21. 14:04
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Öttusa utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Két korosztályban is kiosztották a bajnoki aranyérmet az öttusázók között.

Budapesten rendezték meg az U15-ös és az U19-es korosztály öttusázóinak országos bajnokságát.

A fiatalabbak mezőnyében a lányok között Kósa Nóra mindegyik versenyszámban a legjobbnak bizonyult,

mögötte Toplenszki Zsófia és Bodnár Csillag ért célba. A fiúknál Kovács Benedek nyert Biró Ákos és Lázár Simon előtt.

Az U19-esek ob-ján a lányoknál Darányi Zora győzött, a második Balzsay Jázmin, a harmadik Csanak Boglárka lett. A fiúk között Gyepessy Domonkos állhatott a dobogó tetejére, Mitró Milán ezüst-, Kiss Tibor bronzérmet szerzett.

Gyepessy Domonkos nyerte az U19-es fiúk ob-ját Forrás: MÖSZ

Augusztus végén az U15-ösök és az U19-esek számára a világbajnokság szerepel a programban.

A vébé házigazdája a spanyol főváros, Madrid lesz. A korosztályok legjelesebb képviselői aztán szeptemberben visszautaznak az Ibériai-félszigetre, hiszen az Európa-bajnokságnak a portugáliai Caldas da Rainha városa ad otthont.

Az eredmények ITT érhetők el.

(Kiemel képünkön: Kósa Nóra Forrás: UIPM)

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