Könnyítettek az iráni válogatott beutazási feltételein

A hírt Amir Galenui, az ázsiai csapat szövetségi kapitánya közölte a szombati sajtótájékoztatón.

„Megengedték nekünk, hogy az utolsó mérkőzésre saját magunk döntsünk az utazási terveinkről. Az első két meccsünk előtt ezeket a döntéseket és terveket mások hozták meg helyettünk” – nyilatkozta a szakember. Kiemelte: egy teljes napra lett volna szükségük a Los Angeles-i fellépéseik előtt, de kevesebb mint 16 óra állt rendelkezésükre, emiatt kénytelenek voltak rövidebb edzést tartani.

„Ezek a korlátozások rendkívül megnehezítették a dolgunkat” – közölte.

Galenui hozzátette, hogy több támogatást szeretett volna kapni a vb-mezőny további 47 szövetségi kapitányától, de hiába küldött nekik erre vonatkozó kérdést, választ egyik kollégájától sem kapott.

„Biztos mindannyian a saját csapatuk felkészítésével vannak elfoglalva, és nem is vártam választ. Viszont, ha én azt látom, hogy egy másik csapattal úgy bánnak, ahogyan velünk, akkor azért csak mondtam volna erről valamit” – nyilatkozta, de azt nem pontosította, hogy konkrétan mi volt az a kérdés, amit feltett a többi edzőnek.

A torna előtt az Egyesült Államok azt a döntést hozta meg politikai okokra hivatkozva, hogy az iráni válogatott – amely minden csoportmeccsét ott játssza, hiába van Mexikó és Kanada is a rendezők között – csak a meccsnapon léphet be az országba, ahonnan azonnal távoznia kell a lefújást követően. Irán esetében vízumproblémák miatt a válogatott részvétele is bizonytalan volt egy ideig, és bár később ez az akadály elhárult, az alaptáborát át kellett szerveznie Mexikóba, és a vb-mezőnyben egyedüliként minden egyes útja során biztonsági és bevándorlási ellenőrzéseken kell átesnie.

Az Új-Zéland elleni első találkozójukra (2–2), valamint a vasárnap (ma) esedékes Belgium elleni mérkőzésre is a tervezettnél jóval több időt kénytelenek utazni Los Angelesbe, mint eredetileg gondolták. A csoportkör záró, harmadik fordulójában Egyiptommal mérkőznek meg pénteken Seattle-ben.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

21.00: Belgium–Irán, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!