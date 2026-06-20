Betlehem: arany – is!

Ha meg akarta nyerni a világkupa-sorozat összetett versenyét is, Sacha Vellyt muszáj volt maga mögött tartania: nagyjából így kellett nekivágnia Betlehem Dávidnak a setúbali vk-viadal 10 km-es távjának szombat délután – őt ismerve viszont másként rajtolt. Valahogy így: nyerni akarok!

Túl könnyű lenne azt rögzíteni, hogy nyert is (mert amúgy igen), de ez a 10 kilométer ennél sokkal nehezebb volt. Betlehem és Velly hatalmas csatát vívott (úszott…), három tizeddel (!) érintette előbb a panelt olimpiai bronzérmesünk, s ez vk-aranyat hozott számára – meg a vk összetett elsőségét (és persze az ezzel járó pénzdíjat).

A nőknél Fábián Bettina is nagyot ment: az első három vk-n toronymagasan győztes ausztrál Moesha Johnsont késztette nagy harcra, 1.1 másodperccel maradt el mögötte, miközben a harmadik helyen Mihályvári-Farkas Viktória ért be a célba.

A szombaton a szegedi Maty-éren megrendezett magyar bajnokság 10 kilométeres viadalát Sárkány Zalán és Nett Vivien nyerte – a szűkre szabott mezőny oka természetesen a setúbali vk-versennyel való ütközés volt.

Az országos bajnokság időpontját már rég kitűzte a szövetség, amikor a világszövetség végül összerakta a világkupa-sorozat versenynaptárát, amely a korábbi évekkel ellentétben egyetlen versenyt sem hagyott őszre, így az utolsó, setúbali állomás épp erre a hétvégére került. A Maty-érre lekötött hazai bajnokságot viszont elsősorban a korosztályos úszók miatt nem volt értelme utólag elmozdítani, hiszen a fiatalok számára ez volt a hazai rendezésű junior Eb-kvalifikáció.

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

VILÁGKUPA-SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, SETÚBAL

10 km

Férfiak: 1. Betlehem Dávid 1:43:23.70, …4. Rasovszky Kristóf 1:43:29.00, …27. Kovács-Seres Hunor 1:45:40.40

Nők: 1. Moesha Johnson (ausztrál) 2:08:12.10, 2. Fábián Bettina 2:08:13.30, 3. Mihályvári-Farkas Viktória 2:08:15.90.

A világkupa-sorozat összetett végeredménye

Férfiak: 1. Betlehem Dávid 2430 pont, 2. Sascha Velly (francia) 2360, 3. Marc-Antoine Olivier (francia) 2300, …6. Rasovszky Kristóf 1400

Nők: 1. Moesha Johnson 3200, 2. Martine Guillén (spanyol) 2200, 3. Boy (német) 2100, 4. Fábián Bettina 1900, …6. Mihályvári-Farkas Viktória 1730