Betlehem Dávid duplázott Ibizán

Háromszor érintette a célpanelt elsőként szombaton Betlehem Dávid a nyílt vízi úszók ibizai világkupaversenyének három kilométeres kieséses sprintviadalán: Szokolai László tanítványa megnyerte az előfutamát, a középdöntőt, aztán a finálét is – esélyt sem hagyott ellenfeleinek.

Pedig egyik „színre lépése” sem volt túl egyszerű: a sok induló miatt ezúttal három előfutamot is rendeztek, Betlehem a sajátjában a francia Logan Fontainnel versengett leginkább, majd a középdöntőben jött az olasz nagyság, Gregorio Paltrinieri (persze, többek között…), de egyikük sem talált fogást olimpiai bronzérmesünkön.

A döntőben is a már-már megszokott erőteljes víz alatti delfinezéssel indított Betlehem, aztán rögtön hatalmas iramra váltott, innentől meg a többi finalista már csak a hátát (illetve a lábát…) néz(het)te – itt már csak 500 métert kell teljesíteni, ezt Betlehem majd’ két másodperccel hamarabb tempózta végig a társaknál, így a pénteki, 10 km-en szerzett arany után a sprintversenyben is megszerezte az első helyet.

„Jó verseny volt – jelentette ki Betlehem. – Kicsit fáztam az etapok között, szerencsére jó melegen tudtam tartani az izmokat, és a rajtnál nem remegtem annyira. Ez azért is volt fontos, mert így az ötszázon egy jó delfin után élre tudtam állni, elsőnek befordulni, utána nem is nagyon jöttek mellém, inkább maradtak mögöttem és haladtunk rendben. Visszaállunk a munkába, remélem, jövő héten hasonlóan tudunk szerepelni.”

Rasovszky Kristóf ezúttal kihagyta a 3 km-t, a többi magyar az Európa-bajnoki indulásért meccselt egymással, s akárcsak tíz kilométeren, itt is Kovács-Seres Hunor vitte el a kvótát. A nőknél két Eb-szereplés volt a tét, az elvileg Miszlai Miráé és Nagy Napsugáré lett, hiszen mindketten indulnak a hazai rendezésű junior kontinensviadalon, majd szeptemberben az argentínai világbajnokságon, így edzői döntés lesz, érdemes-e közé beiktatni a felnőtt Eb-t.

A nőknél Fábián Bettina negyedik lett – egyetlen tizeddel maradt le a harmadik helyről. A győzelmet az ausztrál Moesha Johnson szerezte meg, aki Betlehemhez hasonlóan duplázott Ibizán.

VILÁGKUPA-SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, IBIZA

3 km-es kieséses verseny

FÉRFIAK (500 m)

1. Betlehem Dávid 5:43.3 (500 m)

A középdöntőben esett ki Kovács Seres Hunor (21.), Kárpáti Máté (26.), Huszti Márton (29.), Poteczin Dániel (30), az előfutamban esett ki Nagy Nándor, Kreisz Bálint, Sárkány Zétény, Pittlik Zsigmond

NŐK (500 m)

1. Moesha Johnson (ausztrál) 6:19.8. …4. Fábián Bettina 6:27.5

A középdöntőben esett ki Miszlai Mira (19.), az előfutamban esett ki Nagy Napsugár, Bartalos Anna, Kertész Boróka