Szombati sportműsor: holland–svéd európai rangadó a vb-n
JÚNIUS 20., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
2.30: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
5.00: Törökország–Paraguay, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
E-CSOPORT
22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
F-CSOPORT
19.00: Hollandia–Svédország, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 6.00: Tunézia–Japán, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
11.00: Kelen SC (BLSZ I)–Paks
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
8.50: Formula–E, vb-futam, Szanja (Tv: Eurosport1)
23.00: NASCAR O’Reilly Series, San Diego (Tv: Max4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–Chicago White Sox (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
11.00: Grand Slam-verseny, Ulánbátor, 2. nap (Tv: Sport1)
DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, POZSONY
13.00 és 19.00: 2. forduló (Tv: Max4)
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
10.35: Svájci körverseny, nők, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
13.30: Szlovén körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
15.30: Svájci körverseny, férfiak, 4. szakasz (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
Hegyikerékpár
12.45: világkupa, nők, downhill, Lenzerheide (Tv: Eurosport2)
14.00: világkupa, férfiak, downhill, Lenzerheide (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
19.00: Atlanta Dream–Indiana Fever (Tv: Sport1)
21.00: Phoenix Mercury–Seattle Storm (Tv: Sport1)
LÓSPORT
15.30: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
18.45: Global Champions Tour, díjugratás, Párizs (Tv: Eurosport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, CSEH NAGYDÍJ, BRNO
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
13.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
OLIMPIA
10.00: az Olimpia Napja családi sportnap (Városligeti Sportcentrum)
RÖPLABDA
Férfi Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Baki
16.00: Magyarország–Portugália
Női Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Pristina
17.00: Magyarország–Montenegró
TENISZ
ATP-torna, Halle, elődöntő
15.00: Taylor Fritz (amerikai)–Alexander Zverev (német) (Tv: Match4)
17.30: Daniel Altmaier (német)–Francis Tiafoe (amerikai) (Tv: Match4)
WTA-torna, Berlin, páros, elődöntő
15.30: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Sara Errani, Nicole Melichar-Martinez (olasz, amerikai, 3.)
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 4. állomás, Quiberon
10.00: férfi verseny
12.00: női verseny
ÚSZÁS
Nyílt vízi úszó világkupa, Setúbal
12.00: női 10 km (Tv: M4 Sport)
17.30: férfi 10 km
Nyílt vízi országos bajnokság, Szeged
15.00: 10 km, 7.5 m, 5 km
VÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
9.00: női tőr, csapatverseny (Magyarország)
10.20: férfi kard, csapatverseny (Magyarország)
17.15: döntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Szalai Kristóf
5.00: Közvetítés a Törökország–Paraguay labdarúgó-vb-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szalai Kristóf
7.00: A labdarúgó-világbajnokság heti összefoglalója
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Mi lesz veled, Cristiano Ronaldo?
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: Kinek szurkol a magyar?
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: A labdarúgó-világbajnokság esti, hajnali mérkőzéseinek összefoglalója
16.00: Interjú Csongvai Áronnal
17.20: Nemzeti Sportkrónika
18.00: Mi történt a franciaországi vívó Európa-bajnokságon?
19.00: Közvetítés a Hollandia–Svédország labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
22.00: Közvetítés a Németország–Elefántcsontpart labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc