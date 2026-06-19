Szombati sportműsor: holland–svéd európai rangadó a vb-n

JÚNIUS 20., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

2.30: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

5.00: Törökország–Paraguay, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

E-CSOPORT

22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

F-CSOPORT

19.00: Hollandia–Svédország, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 6.00: Tunézia–Japán, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

11.00: Kelen SC (BLSZ I)–Paks

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

8.50: Formula–E, vb-futam, Szanja (Tv: Eurosport1)

23.00: NASCAR O’Reilly Series, San Diego (Tv: Max4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Detroit Tigers–Chicago White Sox (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

11.00: Grand Slam-verseny, Ulánbátor, 2. nap (Tv: Sport1)

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, POZSONY

13.00 és 19.00: 2. forduló (Tv: Max4)

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

10.35: Svájci körverseny, nők, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

13.30: Szlovén körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

15.30: Svájci körverseny, férfiak, 4. szakasz (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

Hegyikerékpár

12.45: világkupa, nők, downhill, Lenzerheide (Tv: Eurosport2)

14.00: világkupa, férfiak, downhill, Lenzerheide (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

19.00: Atlanta Dream–Indiana Fever (Tv: Sport1)

21.00: Phoenix Mercury–Seattle Storm (Tv: Sport1)

LÓSPORT

15.30: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

18.45: Global Champions Tour, díjugratás, Párizs (Tv: Eurosport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, CSEH NAGYDÍJ, BRNO

10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

12.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

13.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

OLIMPIA

10.00: az Olimpia Napja családi sportnap (Városligeti Sportcentrum)

RÖPLABDA

Férfi Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Baki

16.00: Magyarország–Portugália

Női Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Pristina

17.00: Magyarország–Montenegró

TENISZ

ATP-torna, Halle, elődöntő

15.00: Taylor Fritz (amerikai)–Alexander Zverev (német) (Tv: Match4)

17.30: Daniel Altmaier (német)–Francis Tiafoe (amerikai) (Tv: Match4)

WTA-torna, Berlin, páros, elődöntő

15.30: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Sara Errani, Nicole Melichar-Martinez (olasz, amerikai, 3.)

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 4. állomás, Quiberon

10.00: férfi verseny

12.00: női verseny

ÚSZÁS

Nyílt vízi úszó világkupa, Setúbal

12.00: női 10 km (Tv: M4 Sport)

17.30: férfi 10 km

Nyílt vízi országos bajnokság, Szeged

15.00: 10 km, 7.5 m, 5 km

VÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

9.00: női tőr, csapatverseny (Magyarország)

10.20: férfi kard, csapatverseny (Magyarország)

17.15: döntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Szalai Kristóf

5.00: Közvetítés a Törökország–Paraguay labdarúgó-vb-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szalai Kristóf

7.00: A labdarúgó-világbajnokság heti összefoglalója

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Mi lesz veled, Cristiano Ronaldo?

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: Kinek szurkol a magyar?

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: A labdarúgó-világbajnokság esti, hajnali mérkőzéseinek összefoglalója

16.00: Interjú Csongvai Áronnal

17.20: Nemzeti Sportkrónika

18.00: Mi történt a franciaországi vívó Európa-bajnokságon?

19.00: Közvetítés a Hollandia–Svédország labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

22.00: Közvetítés a Németország–Elefántcsontpart labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc