MotoGP: Marc Márquez nyert Brnóban is

A királykategória Ducatival versenyző hétszeres világbajnoka, Marc Márquez az idén először a legutóbbi futamon, a Balaton Parkban tudott nyerni, s most Brnóban is elsőként gurult át a célvonalon. A címvédő kilenc verseny után a vb-pontverseny negyedik helyén áll.

Mögötte másodikként a japán Ogura Ai, harmadikként pedig az olasz Francesco Bagnaia ért célba Csehországban. Az összetett pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi a szombati sprintversenyben bukott, ráadásul az esést követően összeszólalkozott egy pályabíróval, akit meg is ütött, ezért kizárták a vasárnapi futamról.

A tavalyi szezon ezüstérmese, Álex Márquez egy hónappal ezelőtt a Katalán Nagydíjon egy nagy balesetben kulcscsont- és csigolyatörést szenvedett, és bár szombaton az időmérő során motorra ült, csapatával és orvosi stábjával együtt végül úgy döntött, hogy vasárnap nem versenyez.

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG

CSEH NAGYDÍJ, BRNO

MotoGP (21 kör, 113,463 km)

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 39:51.29 perc

2. Ogura Ai (japán, Aprilia) 0.421 másodperc hátrány

3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 2.255 mp h.

A vb állása 9 futam után (még 13 van hátra): 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 180 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 172, 3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 157

Moto2 (18 kör, 97,254 km)

1. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 35:53.14 perc

2. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 0.096 mp h.

3. Filip Salac (cseh, Kalex) 0.701 mp h.

Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 165,5 pont, 2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 115, 3. Celestino Vietti (olasz, Boscoscuro) 109

Moto3 (16 kör, 86,448 km)

1. Hakim Danish (malajziai, KTM) 33:34.264 perc

2. Brian Uriarte (spanyol, KTM) 0.466 mp h.

3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 0.629 mp h.

Az állás: 1. Quiles 186 pont, 2. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 121, 3. Uriarte 92