Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: aranyéremért vív a női párbajtőrcsapat!

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.21. 15:26
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Muhari Eszterék döntőt vívhatnak (Fotó: Czinege Melinda)
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vívás vívó Eb női párbajtőr
Nincs megállás: a spanyolok és az oroszok után az olaszokat is legyőzte női párbajtőrcsapatunk az Eb-n – jöhet a döntő!

 

Nem szeretnénk persze elkiabálni semmit, de nagyszerűen vívnak női párbajtőrözőink az Európa-bajnokság záró napján: a Borsody Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka alkotta négyes az oroszok elleni kőkemény negyeddöntő után az olaszokat is legyőzte Antonyban, vagyis már biztosan érmes!

Hogy aranyat vagy ezüstöt szereznek-e a lányok, az a 19.40-kor kezdődő fináléban kiderül. Az ellenfél a házigazda Franciaország lesz.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
Párbajtőr. Nők. Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 45:37 (Muhari +5, Borsody +3, Büki 0. Nagy B. 0). Negyeddöntő: Magyarország–Orosz csapat 39:33 (Muhari +10, Büki +1, Borsody –1, Nagy B. –4). Elődöntő: Magyarország–Olaszország 38:30 (Muhari +8, Büki +2, Borsody –2)

 

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