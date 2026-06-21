Vívó Eb: aranyéremért vív a női párbajtőrcsapat!

Nem szeretnénk persze elkiabálni semmit, de nagyszerűen vívnak női párbajtőrözőink az Európa-bajnokság záró napján: a Borsody Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka alkotta négyes az oroszok elleni kőkemény negyeddöntő után az olaszokat is legyőzte Antonyban, vagyis már biztosan érmes!

Hogy aranyat vagy ezüstöt szereznek-e a lányok, az a 19.40-kor kezdődő fináléban kiderül. Az ellenfél a házigazda Franciaország lesz.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Párbajtőr. Nők. Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 45:37 (Muhari +5, Borsody +3, Büki 0. Nagy B. 0). Negyeddöntő: Magyarország–Orosz csapat 39:33 (Muhari +10, Büki +1, Borsody –1, Nagy B. –4). Elődöntő: Magyarország–Olaszország 38:30 (Muhari +8, Büki +2, Borsody –2)