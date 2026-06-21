Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: elődöntőt vív női párbajtőrcsapatunk

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.21. 13:27
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Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma és Muhari Eszter (Fotó: Czinege Melinda)
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vívás vívó Eb női párbajtőr
Legyőzte az oroszokat a negyeddöntőben női párbajtőrcsapatunk a franciaországi kontinensviadalon – az elődöntőt az olaszok ellen vívják a mieink.

 

Már a spanyolok elleni meccs is „figyelős” lesz – ezt Csobó Dominik, a női párbajtőrválogatott vezetőedzője mondta az Európa-bajnokság előtt, s igaza lett-volt. 

A hatodik asszó végéig fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán a mieink megléptek, s onnan már nem volt megállás. 

A negyeddöntőben a nagy erős orosz csapat várt a Borsody Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összetételű magyar négyesre, és persze egy kőkemény csata, amelyik inkább hozta az oroszok vezetését…

Muhari Eszter 23:25-nél kötött be a végén, a meccs meg 39:33 lett – ide. 

A magyar négyes az olaszokkal vívja az elődöntőt, a kiírás szerint 14.20 órakor. 

VÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
Párbajtőr. Nők. Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 45:37 (Muhari +5, Borsody +3, Büki 0. Nagy B. 0). Negyeddöntő: Magyarország–Orosz csapat 39:33 (Muhari +10, Büki +1, Borsody –1, Nagy B. –4) 

 

 

vívás vívó Eb női párbajtőr
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