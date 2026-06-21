Vívó Eb: elődöntőt vív női párbajtőrcsapatunk

Már a spanyolok elleni meccs is „figyelős” lesz – ezt Csobó Dominik, a női párbajtőrválogatott vezetőedzője mondta az Európa-bajnokság előtt, s igaza lett-volt.

A hatodik asszó végéig fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán a mieink megléptek, s onnan már nem volt megállás.

A negyeddöntőben a nagy erős orosz csapat várt a Borsody Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összetételű magyar négyesre, és persze egy kőkemény csata, amelyik inkább hozta az oroszok vezetését…

Muhari Eszter 23:25-nél kötött be a végén, a meccs meg 39:33 lett – ide.

A magyar négyes az olaszokkal vívja az elődöntőt, a kiírás szerint 14.20 órakor.

VÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Párbajtőr. Nők. Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 45:37 (Muhari +5, Borsody +3, Büki 0. Nagy B. 0). Negyeddöntő: Magyarország–Orosz csapat 39:33 (Muhari +10, Büki +1, Borsody –1, Nagy B. –4)