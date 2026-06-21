Ezt ki látta? Saját karjára csatolta fel a játékvezető elvesztett óráját a paraguayi gólszerző – videó

Ekkor lépett közbe a paraguayi középpályás, Matías Galarza: felvette a földön talált játékvezetői órát, megnézte, majd egyszerűen felcsatolta a saját csuklójára.

Néhány perc után Galarza visszaadta az órát a játékvezetőnek, és az eset nem járt büntetéssel, pedig a játékosnak ekkor már volt sárga lapja. A meccs későbbi szakaszában is pályán maradt, egészen a 91. percig, amikor sérülés miatt hordágyon kellett levinni.

A bizarr történtek ellenére Galarza nevét nem elsősorban ez a jelenet, hanem a mérkőzés egyetlen gólja írta be a hírekbe: találata alig egy perc után megszületett.