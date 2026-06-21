Ezt ki látta? Saját karjára csatolta fel a játékvezető elvesztett óráját a paraguayi gólszerző – videó
A 44. percben a játékvezető, Iván Barton félbeszakította a játékot, miután a paraguayi támadó, Isidro Pitta egy ütközés után a földön maradt. A kialakuló tömegjelenetben azonban a bíró elveszítette az óráját, amely a gyepre esett és ott is maradt a játékosok között.
Ekkor lépett közbe a paraguayi középpályás, Matías Galarza: felvette a földön talált játékvezetői órát, megnézte, majd egyszerűen felcsatolta a saját csuklójára.
Néhány perc után Galarza visszaadta az órát a játékvezetőnek, és az eset nem járt büntetéssel, pedig a játékosnak ekkor már volt sárga lapja. A meccs későbbi szakaszában is pályán maradt, egészen a 91. percig, amikor sérülés miatt hordágyon kellett levinni.
A bizarr történtek ellenére Galarza nevét nem elsősorban ez a jelenet, hanem a mérkőzés egyetlen gólja írta be a hírekbe: találata alig egy perc után megszületett.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
D-CSOPORT
TÖRÖKORSZÁG–PARAGUAY 0–1 (0–1)
San Francisco, Bay Area Stadion, 68 827 néző. Vezette: Barton (salvadori)
Törökország: Cakir – Müldür, Demiral, Bardakci (Kökcü, 86.), Kadioglu (Elmali, 71.) – Calhanoglu, Yüksek (Uzun, 60.) – Güler, Yildiz, Akgün (Gül, 60.) – Artürkoglu (Yilmaz, a szünetben). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella
Paraguay: Gill – Cáceres (Maidana, 81.), Alderete, Gustavo Gómez, Júnior Alonso – Diego Gómez (Velázquez, 67.), Cubas, Galarza (Canale, 90+1.), Almirón – Pitta (Bobadilla, a szünetben), Enciso (Ávalos, 90+1.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro
Gólszerző: Galarza (2.)
Kiállítva: Almirón (45+3.)
|D-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Egyesült Államok
2
2
–
–
6–1
+5
6
|2. Ausztrália
2
1
–
1
2–2
0
3
|3. Paraguay
2
1
–
1
2–4
–2
3
|4. Törökország
2
–
–
2
0–3
–3
0