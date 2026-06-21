Nemzeti Sportrádió

Ezt ki látta? Saját karjára csatolta fel a játékvezető elvesztett óráját a paraguayi gólszerző – videó

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.21. 12:50
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Iván Barton egy korábbi esetért sárga lapot mutatott fel Matías Galarzának (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Iván Barton Matías Galarza Paraguay karóra játékvezető
A paraguayi és a török válogatott mérkőzése több szempontból is emlékezetes marad a világbajnokságon. Az 1–0-s dél-amerikai győzelemmel végződő összecsapáson nemcsak a gyors gól, hanem egy szürreális jelenet is felborzolta a kedélyeket.

A 44. percben a játékvezető, Iván Barton félbeszakította a játékot, miután a paraguayi támadó, Isidro Pitta egy ütközés után a földön maradt. A kialakuló tömegjelenetben azonban a bíró elveszítette az óráját, amely a gyepre esett és ott is maradt a játékosok között.

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Ekkor lépett közbe a paraguayi középpályás, Matías Galarza: felvette a földön talált játékvezetői órát, megnézte, majd egyszerűen felcsatolta a saját csuklójára.

Néhány perc után Galarza visszaadta az órát a játékvezetőnek, és az eset nem járt büntetéssel, pedig a játékosnak ekkor már volt sárga lapja. A meccs későbbi szakaszában is pályán maradt, egészen a 91. percig, amikor sérülés miatt hordágyon kellett levinni.

A bizarr történtek ellenére Galarza nevét nem elsősorban ez a jelenet, hanem a mérkőzés egyetlen gólja írta be a hírekbe: találata alig egy perc után megszületett.

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
D-CSOPORT
TÖRÖKORSZÁG–PARAGUAY 0–1 (0–1)
San Francisco, Bay Area Stadion, 68 827 néző. Vezette: Barton (salvadori)
Törökország: Cakir – Müldür, Demiral, Bardakci (Kökcü, 86.), Kadioglu (Elmali, 71.) – Calhanoglu, Yüksek (Uzun, 60.) – Güler, Yildiz, Akgün (Gül, 60.) – Artürkoglu (Yilmaz, a szünetben). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella
Paraguay: Gill – Cáceres (Maidana, 81.), Alderete, Gustavo Gómez, Júnior Alonso – Diego Gómez (Velázquez, 67.), Cubas, Galarza (Canale, 90+1.), Almirón – Pitta (Bobadilla, a szünetben), Enciso (Ávalos, 90+1.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro
Gólszerző: Galarza (2.)
Kiállítva: Almirón (45+3.)

D-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Egyesült Államok

2

2

6–1

+5 

6   

2. Ausztrália

2

1

1

2–2

3   

3. Paraguay

2

1

1

2–4

–2 

3   

4. Törökország

2

2

0–3

–3 

0   

 

foci vb 2026 Iván Barton Matías Galarza Paraguay karóra játékvezető
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